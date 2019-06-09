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اقتصاد
الأحد 09/يونيو/2019 - 08:42 م

محافظ بنك إيطاليا: المركزي الأوروبي سيتدخل لدعم نمو منطقة اليورو عند الضرورة

محافظ بنك إيطاليا:
وكالات
dostor.org/2659421

قال إيجانسيو فيسكو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك سيتخذ خطوات أخرى لدعم اقتصاد منطقة اليورو إذا ما هددت التجارة أو مخاطر أخرى التوقعات الاقتصادية لها.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية عن فيسكو، الذي يشغل أيضا منصب محافظ بنك إيطاليا المركزي، قوله في مقابلة اليوم الأحد على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في فوكوكا باليابان إنه "إذا لم تسر الأمور بشكل ما على غير المتوقع، فسوف نتدخل بالتأكيد، ليس هناك شك في ذلك".

وقال: "أعتقد أن الموقف النقدي مشجع للغاية، ليس هناك شك في ذلك".. وتأتي تصريحات فيسكو متفقة وتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في فيلنيوس الشهر الجاري.
وكان مسؤولون قد رفعوا التوقعات باستئناف السياسة الكمية عبر شراء السندات أو خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، على الرغم من استبعادهم إجراء جولة جديدة من تقديم قروض طويلة الأجل.
وقال فيسكو إن "القروض طويلة الأجل موجودة للمساعدة في تمويل البنوك في حال وجود صعوبات في جمع الأموال"، مضيفا "لا أعتقد أن ذلك أداة سنمضي في استخدامها بشكل دائم لاتخاذ موقف أكثر توسعيا، فهي جزء من الوضع التوسعي الذي نحن فيه الآن".
كما علق فيسكو على التحديات التي تواجه إيطاليا، حيث تستعد الحكومة الشعبوية في روما لمواجهة جديدة مع المفوضية الأوروبية التي أوصت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد البلاد بعد إخفاقها في كبح دينها العام.
وقال إن "الدين العام الذي يتعين الاعتراف به هو أعلى بكثير خصوصا فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الذي يعد الهاجس الرئيس"، مضيفا أن "الهاجس الرئيس هو تنشيط النمو في البلاد، أكثر من الحفاظ على سياسات مالية حذرة، أعتقد أنه بالإمكان تحقيقها".

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