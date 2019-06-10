حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 10 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الحمل قالت:-



مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم نشاطك المهني المعتاد وتكون متسلحًا بثقة كبيرة، وتفرض شخصيتك القوية وتتخذ القرارات الجريئة.

عاطفيًا: لن يتركك الشريك وحيدًا في ساحة المواجهة، بل يقف إلى جانبك عند الحاجة ويظهر عن شجاعة غير منتظرة على الإطلاق.

صحيًا: التشقق بين الأصابع يمكن أن تكون أسبابه متعددة، فما عليك سوى عرض نفسك على الطبيب المختص.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.