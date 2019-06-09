الانتقالي السوداني: ندعو "الحرية والتغيير" لعدم التصعيد

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى الحرية والتغيير، إلى عدم التصعيد والتخلي عن العصيان المدني.



وقال في تصريحات لقناة العربية مساء الأحد: "ندعو إخوتنا في الحرية والتغيير إلى التخلي عن دعاوى العصيان المدني وعدم التصعيد".



وعن المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، أوضح المجلس أنه لم يتسلم شروطهم لاستئناف المفاوضات، قائلًا: "ليس لنا اتصال معهم حاليًا".



وثمن دور إثيوبيا في لعب دور الوساطة، ولفت إلى أن هناك كتلة سياسية كبيرة غير الحرية والتغيير التقاها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.



وشدد على أهمية الحوار قائلًا: "إذا جلست قوى الحرية والتغيير مع الكتلة السياسية التي التقاها رئيس الوزراء الأثيوبي ستسهل العملية السياسية."



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي الذي وصل الخرطوم الجمعة التقى مختلف الأفرقاء، ودعا إلى انتقال ديمقراطي "سريع" في السودان. وقال في بيان "يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية لاتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوافقية في البلد".