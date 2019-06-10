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الأبراج اليوم
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:59 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 10 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع
غادة موسى
dostor.org/2659414

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم نشاطك المهني المعتاد وتكون متسلحًا بثقة كبيرة، وتفرض شخصيتك القوية وتتخذ القرارات الجريئة.
عاطفيًا: لن يتركك الشريك وحيدًا في ساحة المواجهة، بل يقف إلى جانبك عند الحاجة ويظهر عن شجاعة غير منتظرة على الإطلاق.
صحيًا: التشقق بين الأصابع يمكن أن تكون أسبابه متعددة، فما عليك سوى عرض نفسك على الطبيب المختص.

الثور
مهنيًا: يمكّنك هذا اليوم من الاعتماد على مساعدة الزملاء أو بعض المهتمين بأمرك من خارج مجالك المهني، كما على ودّ يظهره أحد الأصدقاء النافذين.
عاطفيًا: تضطر إلى الانعزال قليلًا والابتعاد عن الشريك وعن أجواء الصخب، وخصوصًا أن حياتك العاطفية تعرف بعض الاهتزاز.
صحيًا: احذر أن تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العائلة أو في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسيًا وجسديًا.

الجوزاء
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تحتاج بشكل ملحّ إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك فتشعر بالخيبة.
عاطفيًا: إذا واجهت فتورًا في الأجواء العاطفية أو انتابك شعور سلبي تجاه الحبيب، باستطاعتك أن تتطرّق إلى الموضوع لتستوضحه.
صحيًا: لا تخف من التشنّجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل.

السرطان
مهنيًا: يحدث هذا اليوم تغيير جذري في طريقة أدائك لمهامك وتنفيذ استثماراتك، وتكون النتائج مهمة جدًا وعلى قدر التطلعات.
عاطفيًا: متطلباتك كثيرة ولا سيما في الآونة الأخيرة، فتضع الشريك تحت ضغط كبير وتجعله متوترًا ومنفعلًا ولا يعرف كيف يلبي كل ما تطلبه منه.
صحيا: لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو بسبب لك تعبًا نفسيًا، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل.

الأسد
مهنيًا: يقدّم لك أحد الزملاء الجدد عونًا لم تكن تتوقعه منه، أنت قلق وتجد صعوبة في التركيز؛ إلا أن ذلك ينتهي قريبًا.
عاطفيًا: يغمرك فينوس برعايته، فهو يدخل إلى الجوزاء لكي يجعلك أكثر تفاؤلًا وإيجابية وينسيك المشاكل الشخصية.
صحيًا: عدم حصولك على النتائج المرجوة من الحمية يولد لك خيبة؛ إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة.

العذراء
مهنيًا: تناقش عددًا من القضايا المتعلقة بأموال مفقودة من دفاتر الحسابات والقطع والاتفاقات التجارية، وتتخلص من بعض التشويش على سمعتك.
عاطفيًا: التفاهم مع الشريك يخلصك من مضاعفات خطرة يمكن أن تنعكس على العلاقة، يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة وحكيمة.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان الناس الخبثاء وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلبًا.

الميزان
مهنيًا: يلتقي كوكب المريخ مع كوكب عطارد في برج السرطان المواجه لبرجك ويولد جوًا متشنجًا قليلًا؛ إلا أن الفلك يتحدث عن فترة جيدة لتوسيع الآفاق والذهاب في اتجاهات جديدة.
عاطفيًا: لا داعي إلى تقلّب المشاعر تجاه الحبيب؛ لأنّها مجرّد ضغوط عابرة يسبّبها تزامن الواجبات والمسؤوليات المتنوّعة.
صحيًا: ثابر على نشاطك اليومي في أحد الأندية الرياضية، وحاول المحافظة على جدول تناول الطعام بانتظام.


العقرب
مهنيًا: يحفل هذا اليوم بالتطورات الإيجابية ويجعل أمورك في العمل تستقر بشكل أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسنًا.
عاطفيًا: تستعيد حيويتك في العلاقة العاطفية وتبدو متحمّسًا إلى أقصى حد لبدء مخططات وتنفيذ مشاريع جديدة مع الشريك.
صحيًا: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصًا ممارسة المشي مسافات طويلة.

القوس
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم الجيّد الغني بالأحداث السعيدة المسيطر وصاحب القدرة على التحكم في كلّ الأمور كما تشاء.
عاطفيًا: لا تقدم أبدًا على خطوات غير مدروسة يمكن أن تعرّضك للكثير من المخاطر وتهدّد العلاقة وتودي بك إلى الأسوأ.
صحيًا: يمكن أن يحصل أمر مفاجئ يسبب لك القلق، وينعكس سلبًا على وضعك الصحي.

الجدي
مهنيًا: يولّد هذا اليوم جوًا كبيرًا من الارتياح والسعادة حولك، وخصوصًا مع بعض الزملاء.
عاطفيًا: إنسَ الحب القديم ومعاناته وابدأ علاقة جديدة إنما على أسس واضحة منذ البداية.
صحيًا: نوعية الطعام التي تتقيد بها تخفف الكثير من التعرض للبدانة أو لبعض المشكلات الصحية الطارئة.


الدلو
مهنيًا: تتغير أمورك في العمل نحو الأفضل، وتتحسن أوضاعك المالية بشكل مستمر وحتى أكثر من المتوقع.
عاطفيًا: واجه مشاعرك ولا تتهرب منها وأخبر الحبيب بحبك الذي يزداد تجاهه يومًا بعد آخر.
صحيًا: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم.


الحوت
مهنيًا: ابذل قصارى جهدك في عملك لأن خطوات جيدة فى طريقها إليك، فحاول ألا تخسرها، واسع جاهدًا لتقديم الأفضل.
عاطفيًا: ابتداء من اليوم تحظى بمباركة فينوس في حياتك العاطفية، وتحقق بعض الامنيات وترتفع نسبة شعبيتك.
صحيًا: حاول الاهتمام بتناول نظام غذائي متكامل، فهناك عناصر كثيرة يحتاج إليها جسمك ولم يحصل عليها فى وجباتك الحالية.

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