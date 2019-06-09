توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2019

يقدم "الدستور" طريقة توزيع درجات امتحان العربي للثانوية العامة 2019 في نظام البوكليت الحديث في هذا التقرير بالتفصيل، حيث انتهى السبت طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان مادة اللغة العربية.



ويختلف توزيع درجات امتحان العربي للثانوية العامة 2019 على كراسة الامتحان الجديدة الخاصة بالنظام الحديث في البوكليت في الصف الثالث الثانوي.



ويوزع المجموع الكلي لمادة اللغة العربية في جميع أجزاء المادة سواء أكانت القصة أو الأدب أو البلاغة أو التعبير أو النصوص أو النحو.



توزيع درجات امتحان العربي للثانوية العامة 2019 في البوكليت

عدد صفحات كراسة الامتحان التي يتم تسليمها للطالب صفحتان مكونة من 50 سؤال وعلى الطالب الإجابة على الأسئلة في غضون 3 ساعات.

يبدأ الامتحان من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، تعد الدرجة الكلية لمادة اللغة العربية من 80 درجة.

السؤال الأول الخاص بالتعبير الوظيفي له 4 درجات وسؤال التعبير الإبداعي له 10 درجات.

من بداية السؤال الثالث إلى السؤال 16 يكون لكل سؤال درجة واحدة.

من السؤال رقم 17 وحتى السؤال رقم 22 يكون على كل سؤال درجتين.

من السؤال رقم 23 إلى السؤال رقم 33 كل سؤال له درجة واحدة.

السؤال رقم 34 له درجتين، فقط، بينما الأسئلة من 35 حتى رقم 37 على كل سؤال درجة واحدة، ورقم 38 له درجتين.

الأسئلة من رقم 39 حتى 42 السؤال الواحد له درجة واحدة، بينما الأسئلة من رقم 43 إلى رقم 50 على كل سؤال درجتان.

توزيع درجات امتحان العربي للثانوية العامة 2019 (أجزاء المادة)

جدير بالذكر أنه توزع درجات اللغة العربية بشكل سهل للغاية، وبمراعاة الأقسام المختلفة للغة العربية.



التعبير 14 درجة بنسبة 17.5 % من الامتحان.

القصة 6 درجات بنسبة 7.5 % من الامتحان.

القراءة 8 درجات بنسبة 10 % من الامتحان.

الأدب 6 درجات بنسبة 6.5% من الامتحان.

البلاغة 6 درجات بنسبة 7.5% من الامتحان.

النصوص 20 درجة بنسبة 25% من الامتحان.

النحو 20 درجة بنسبة 25 % من الامتحان