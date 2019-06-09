بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز
ينقل لكم موقع الدستور، حلقة جديدة من برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة المحور.
ينقل لكم موقع الدستور، حلقة جديدة من برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة المحور.
تابع حى وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء سمير صدقي رئيس الحي، اليوم الأحد، مواصلة تركيب أعمدة الإضاءة الديكورية الجديدة التي يتم تركيبها بمحيط استاد الإسكندرية، في إطار الاستعدادات النهائية لاستضافة كاس ...
تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم الأحد، المدينة الصناعية الجديدة بمدينة الغردقة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية التي تمت بها، وذلك خلال جولته التفقدية بالمدينة ...
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