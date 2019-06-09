بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

بالفيديو.. تشييع جثمان قسمت رشدي أباظة وغياب تام لنجوم الفن

شيعت جنازة قسمت رشدي أباظة، الابنة الوحيدة للفنان الراحل، وزوجة الفنان أحمد دياب، بعد أداء صلاة الجنازة عليها من مسجد نصر الدين بالهرم، بعدما وافتها المنية مساء أمس السبت. وشهدت الجنازة حضور منيرة ...