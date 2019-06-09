القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
عالم
الأحد 09/يونيو/2019 - 07:20 م

مقتل 6 أشخاص في حادث تصادم جماعي على طريق سريع ببولندا

مقتل 6 أشخاص في حادث
وكالات
dostor.org/2659313

لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 16 شخصا في حادث تصادم جماعي على طريق سريع في بولندا.

وحسب بيانات الشرطة وقوات الإطفاء، فقد اصطدمت شاحنة بالقرب من مدينة شتشين غرب البلاد، بعدة سيارات متكدسة في زحام بعد ظهر اليوم الأحد ما تسبب في اشتعال النيران في العديد من هذه السيارات.
ولم تتمكن قوات الإنقاذ من إخراج ست جثث من السيارات إلا بعد إطفاء الحرائق، وقال متحدث باسم قوات الإطفاء لمحطة (تي في إن 24) إنه ليس لديه بعد معلومات حول ما إذا كان هناك أطفال بين القتلى.
وبلغ عدد السيارات التي اصطدمت ببعضها البعض خمس سيارات إضافة إلى الشاحنة.
وبعد فترة وجيزة من الحادث، تصادمت سيارتان على الجهة المقابلة من الطريق السريع، لكن الحادث الأخير لم يسفر عن وقوع قتلى، ولم تتمكن الشرطة بعد من توضيح ما إذا كانت رغبة قائدى السيارات فى مشاهدة حادث التصادم الجماعي هو السبب في وقوع الحادث على الجانب الآخر.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 23 ساعة

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ يوم

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ اسبوع

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ اسبوع

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ أقل من شهر

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الآن

مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بتوطين صناعة المركبات وزيادة المكون المحلي

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

"الأهلي" يتقدم بشكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة

مدبولي يناقش الخطة المستقبلية لمصر للطيران مع الفريق يونس المصري

ads
الأكثر قراءة

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

ألبومات الصور

أعمدة ديكورية لتزيين استاد الإسكندرية استعدادًا للبطولة الإفريقية

محافظ البحر الأحمر يتفقد الأعمال الإنشائية بالمدينة الصناعية الجديدة (صور)

تكريم 200 من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بكفر الشيخ

بالفيديو.. تشييع جثمان قسمت رشدي أباظة وغياب تام لنجوم الفن

رياضة

شكوك حول مشاركة روسيا في بطولة العالم لألعاب القوى

رئيس اتحاد الكرة الجزائري ينجو من اعتداءات خطيرة

أيمن أشرف: المنافسة فى المنتخب «شرسة».. وتحت أمر الجهاز فى أى مركز

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

الرئيس نيوز

وزير الآثار من البرلمان: "متحف التحرير مش هيموت"

النواب يطالبون الحكومة باستغلال "المحاجر والمواقف" لتطوير موارد المحافظات

من اللجنة إلى الكنترول.. رحلة تصحيح امتحان "اللغة العربية" للثانوية العامة

العقوبات الجديدة للممتنع عن أداء "النفقة" فى عيون النواب

"رياضة النواب" تناقش 4 طلبات إحاطة.. وتصدر 6 توصيات للحكومة

كشكول

مراجعة ليلة الامتحان في مادة الاقتصاد للثانوية العامة

بدء التدريب الصيفي لطلاب إعدادي هندسة الزقازيق ٣٠ يونيو الجاري

تصحيح ٣٠ ألف "بوكليت عربي".. و نموذج الإجابة النهائي خلال ساعات

" حجازى" يجتمع بمديرى الإدارات ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

دورات لإعداد المترجم المحترف في اللغة الإنجليزية بجامعة قناة السويس

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

ما الذي تشعر به عند تناول الموز على معدة خاوية؟

يوم الفزع.. صحيفة: «هوس يوم القيامة» دفع علماء لوضع خطط هروب من نهاية العالم

مبلغ خيالي لمنزل براد بيت وجنيفر أنيستون

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

مواد طبيعية لعلاج آلام الظهر من بينها زيت الزيتون والثوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎