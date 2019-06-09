لاجارد: الحرب التجارية الأمريكية الصينية الخطر الأكبر على النمو العالمي

جددت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، دعوتها إلى الولايات المتحدة والصين لإنهاء التصعيد فى حربهما التجارية التى وصفتها لاجارد بأنها تمثل الخطر الأكبر على النمو الاقتصادي العالمي.

وذكرت لاجارد في بيان ألقته في ختام يومين من المحادثات بين وزراء مالية دول مجموعة العشرين فى اليابان: "لا يزال الاقتصاد العالمي محفوفًا بالمخاطر على الرغم من التوقعات الخاصة بتحقيق نمو مستمر وظهور علامات مبكرة على الاستقرار منذ التباطؤ".

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن لاجارد قولها فى البيان: "يجب أن تكون الأولوية الأولى لحل التوترات التجارية الراهنة - بما في ذلك إلغاء الرسوم (الجمركية) القائمة، وتجنب فرض رسوم جديدة في الوقت الذى يتعين علينا فيه مواصلة العمل نحو تحديث نظام التجارة الدولية".