وزيرة كينية تدعم منتخب بلادها قبل أمم إفريقيا

أبدت أمينة محمد وزيرة الدولة لشئون الرياضة الكينية دعمها لمنتخب بلادها قبل مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.

وقامت الوزيرة الكينية بزيارة معسكر منتخب بلادها المقام حاليا في فرنسا، حيث أعربت عن رضاها عن استعدادات الفريق للمشاركة في البطولة.

ووعدت الوزيرة الكينية بمزيد من الدعم للفريق في الفترة القادمة، معربة في الوقت نفسه عن تفاؤلها بقدرة المنتخب الكيني على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة القارية.

ونقل الموقع الألكتروني الرسمي لاتحاد الكرة الكيني عن محمد قولها "لقد سنحت لي الفرصة للتحدث مع اللاعبين، إنهم راضون للغاية عن الترتيبات والتسهيلات والدعم الذي يلقونه من الإدارة. نحن سعداء لأن الأموال تنفق بشكل جيد".

وأضافت: "لدينا الكثير مما يتعين علينا القيام به فيما يتعلق بتمويل الاتحادات، وكذلك تطوير البنية الأساسية. لقد تعلمت الكثير حول ما يجب عمله للحصول على الدعم الذي يحتاجه للمشاركة في البطولات".

وأوضحت الوزيرة الكينية "نريد أن يبذل اللاعبون أقصى الجهد، نرغب في أن يظهروا قدراتهم. الأمر لا يتعلق بالفوز فحسب، بل يتعلق بإعطاء أفضل ما لديهم لترك إرث".

ويستعد المنتخب الكيني لخوض مباراته الودية الثانية في إطار استعداداته للمشاركة في أمم أفريقيا، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 15 يونيو الجاري في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن ينتقل للعاصمة المصرية القاهرة بعدها بأربعة أيام لخوض مبارياته الأولى في البطولة بعدها بأربعة أيام.

يذكر أن منتخب كينيا، الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية للمرة السادسة في البطولة، يلعب في المجموعة الثالثة، التي تجرى مبارياتها بملعب الدفاع الجوي (30 يونيو)، برفقة منتخبات السنغال والجزائر وتنزانيا.

ويطمح منتخب كينيا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أخفق في عبور دور المجموعات في مشاركاته الخمس الماضية.