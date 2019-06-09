رئيس اتحاد الكرة الجزائري ينجو من اعتداءات خطيرة

أفاد تقرير إخباري أن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نجا من محاولات اعتداءات خطيرة، أمس السبت، بعد نهائي كأس الجزائر الذي شهد تتويج شباب بلوزداد على حساب شبيبة بجاية بهدفين نظيفين.

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري "سبورتس نيوز ديزاد" اليوم الأحد، عن شهود عيان قولهم، إن مشجعين متعصبين تعرضوا لزطشي في نهاية المباراة وحاولوا الاعتداء عليه، وحتى عندما كان بداخل السيارة، صعدوا فوقها والحقوا الضرر بزجاجها الأمامي.

ونوه ذات المصدر، أن أحد موظفي وزارة الشباب والرياضة حاول تخليص زطشي من أيدي المعتدين، كما أشار إلى أن عددا من الغاضبين لاحقوا زطشي في الطريق السريع، على متن سياراتهم في مشهد أشبه بالأفلام.

وكشف نفس المصدر، أن مدير ديوان وزارة الشباب والرياضة ساعد زوغاري، تعرض لرشق بالحجارة على مستوى الوجه مما تسبب له في نزيف حاد.

ولفت المصدر إلى أن المنصة الشرفية لملعب مصطفى تشاكر الذي استضاف نهائي كأس الجزائر، والتي جلس بها الرسميون تعرضت للرشق بالحجارة وقوارير المياه.

كان شباب بلوزداد قد توج بلقب بطولة كأس الجزائر لكرة القدم، عندما تغلب على شبيبة بجتية من الدرجة الثانية 2 صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائر.