محافظ كفرالشيخ يكرم 200 من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

كرم محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم الأحد، 200 من أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية، بحضور عدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والقس ياكوبس أسعد، ممثل الكنيسة.



وقال المحافظ - خلال حفل التكريم بمجمع كفرالشيخ الثقافي - إن تكريم جمعية المحاربين القدماء بالتعاون مع المحافظة للشهداء ومصابي العمليات الحربية مناسبة سنوية ضمن العديد من الاحتفالات التى تنظمها المحافظة فخرا واعتزازًا بالشهداء، وما قدموه من تضحيات، مقدما التحية لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.



ووجه محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير والإجلال لمصابي العمليات الحربية والإرهابية الذين قدموا دماءهم وتحملوا ألم الإصابة في سبيل رفعة الوطان، متمنيا لهم الشفاء العاجل.



وأكد أن الشعب المصري نجح في أن يثبت للجميع أنه في رباط وثيق بكل طوائفه عصيا على الانكسار، وأن الشعب يساند الجيش والشرطة في مواجهة قوي الشر والظلام.