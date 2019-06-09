وفد من "مصر للطيران" يسافر إلى أمريكا غدًا لاستلام طائرة الأحلام

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لمصر للطيران، عن أن وفدا رفيع المستوى من الشركة الوطنية سيغادر مطار القاهرة الدولي، صباح غد الإثنين، متوجها إلى ولاية سياتل الأمريكية، لتسلم الطائرة الثالثة من صفقة الطائرات الست من طراز بوينج 787 والملقبة بطائرة الأحلام.



وأضاف المصدر، أن الوفد يضم عددًا من المهندسين والفنيين العاملين فى الشركة، للاطلاع على الطائرة وعمل الاختبارات اللازمة لها قبل اعتمادها رسميًّا ضمن أسطول الشركة.



ويتسع طراز البوينج "B787-9" المعروف باسم الدريملاينر لـ309 ركاب، بواقع 30 مقعدا لدرجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا للدرجة السياحية، والطائرة مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.