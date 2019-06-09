أحمد عز يستعد لتصوير فيلم "العارف" بعد اطمئنانه على نجاح "الممر"

يستعد النجم أحمد عز خلال أيام قليلة لاستئناف تصوير دوره في فيلم "العارف" الذي توقف تصويره خلال الأشهر الماضية بسبب تصوير الفنانين المشاركين فيه لمجموعة من الأعمال الدرامية، وكذلك بعد أن اطمأن على نجاح فيلمه الجديد "الممر" الذي يعرض حاليا في مجموعة كبيرة من دور العرض السينمائي.



وفيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وأحمد خالد صالح.



يذكر أن فيلم الممر الذي يعتبر آخر أعمال أحمد عز السينمائية شارك فيه كل من أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد، كما يضم الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم.



"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 حتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.