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اقتصاد
الأحد 09/يونيو/2019 - 06:45 م

جيتمور كابيتال تستحوذ على 10% من موس بروس للتجزئة

متاجر موس بروس
متاجر "موس بروس"
وكالات
dostor.org/2659278

استحوذت شركة جيتمور كابيتال مانجمينت الاستثمارية لإدارة الأصول متعددة الجنسيات على حصة نسبتها 10 بالمئة من مجموعة موس بروس جروب للتجزئة، وهي واحدة من كبريات سلاسل متاجر الملابس في بريطانيا.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية نقلا عن قناة سكاي نيوز الأمريكية، إن عملية الاستحواذ على الأسهم سيتم الكشف عنها في بورصة لندن يوم غد الاثنين.
وتأسست متاجر "موس بروس" في عام 1851 كشركة عامة محدودة من جانب موسيس موس، ولديها حاليا أكثر من 150 متجرا في أنحاء المملكة المتحدة.

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