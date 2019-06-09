"صحة شمال سيناء": فحص 534 طفلًا وطفلة من المتقدمين للمدارس

أعلنت مديرية الصحة فى شمال سيناء، عن فحص عدد ٥٣٤ طفلا وطفلة من المتقدمين للصف الأول الابتدائى بمدارس المحافظة.



وأكد الدكتور محمود راشد مدير عيادات التأمين الصحي، أنه تم توفير ٤ منافذ فى مجمع التأمين الصحى بالعريش لفحص الأطفال المتقدمين للمدارس، كما تم إنشاء خيمة للانتظار.



وأضاف: أنه سيتم فحص طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية اعتبارا من أول أغسطس القادم، مطالبا أولياء الأمور بعدم الزحام.



بدوره، أكد فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي، أن الأوراق المطلوبة للتقدم لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال المتقدمين للصف الأول الابتدائى هى: صورة شخصية للطفل، صورة شهادة ميلاد الطفل، ورقة التأمين الصحى بـ"دوسيه" التقديم للمدرسة، مع دفع الرسوم المقررة، وإحضار الطفل لتوقيع الكشف الطبى عليه.