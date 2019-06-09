اعتقال 500 شخص في كازاخستان وسط احتجاجات على انتخابات الرئاسة

اعتقلت السلطات في كازاخستان نحو 500 شخص في العاصمة نور سلطان، وفى أكبر مدنها ألماتي، وسط احتجاجات على الانتخابات الرئاسية التي تجرى في البلاد اليوم الأحد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية.

وتعد الاحتجاجات نادرة في تلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، حيث لم يتم التسامح مع أنشطة المعارضة منذ حصول البلاد على الاستقلال من الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود.

وقال مسئول بارز بوزارة الداخلية في تعليقات نقلتها وكالة أنباء "كازينفورم" أن نحو 19 ألف شرطي شاركوا في الحفاظ على النظام أثناء الانتخابات.

وانطلقت الاحتجاجات ضد ما ينظر إليه على أنه حكم بالوراثة في البلاد.