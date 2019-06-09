النصر العماني يتلقى دعوة للمشاركة في أبطال العرب

تلقى الاتحاد العماني لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد العربي يفيد بمشاركة نادي النصر في كأس العرب للأندية الأبطال، الموسم المقبل.



وأعلن نادي النصر العماني، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد عن تلقيه الدعوة؛ للمشاركة في البطولة.



ويناقش النصر الدعوة، ضمن أجندة اجتماع مجلس الإدارة الذي يعقد مساء اليوم بمقر النادي.



يذكر ان الهلال السعودي كان قد خسر لقب البطولة العربية هذا الموسم، بعد هزيمته في المباراة النهائية أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين لهدف.



الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن إقامة المباراة النهائية للبطولة العربية في نسخة الموسم المقبل في المغرب.