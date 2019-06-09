حملات الرقابة التموينية تضبط 104 مخابز مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



وقد أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (104) قضايا فى مجال مخالفات المخابز.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة المختصة، وتواصل مباحث التموين جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.