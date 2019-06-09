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اقتصاد
الأحد 09/يونيو/2019 - 06:52 م

مصادر: إطلاق المرحلة الثانية من الطروحات الحكومية.. سبتمبر المقبل

مصادر: إطلاق المرحلة
أكرم عمران
dostor.org/2659219

- قالت إن أوضاع سوق المال الحالية لن تؤثر على الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج
قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من خطة طرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام للتداول فى البورصة، المعروفة باسم برنامج «الطروحات الحكومية»، فى موعدها المقرر فى سبتمبر المقبل.
وأضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن أوضاع سوق المال الحالية لن تؤثر على الخطة الزمنية للمرحلة الثانية من البرنامج، التى ستركز فى معظمها على شركات غير مدرجة فى البورصة، خاصة الشركات الصناعية والتعدينية، إلى جانب شركة «إنبى» للبترول.
ووفق تصريحات سابقة لمسئولين، كان من المقرر أن يجرى طرح حصة من أسهم شركة «إنبى» بالبورصة قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى.
وأوضحت المصادر أن شركة «إنبى» لم تتقدم حتى الآن بأوراق التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى الخطوة التى تسبق عملية القيد بالبورصة، بسبب عدة معوقات، أبرزها عملية تسعير وتقييم أسهم الشركة.
وتوقعت طرح أربع أو خمس شركات حكومية، بمعدل شركة واحدة شهريًا، بدءًا من سبتمبر المقبل.
وذكرت أنه من المقرر عقد اجتماع الأسبوع الحالى مع بنوك الاستثمار المسئولة عن عملية الطروحات، لحسم طرح إحدى شركتى أبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة، بعد استبعاد شركة مصر الجديدة للإسكان.
وأوضحت المصادر أن دراسة السوق التى جرى تكليف بنوك الاستثمار بإجرائها قد تقر تأجيل طرح إحدى الشركتين إذا رأت أن الحاجة تقتضى ذلك.
وقررت الحكومة، العام الماضى، تأجيل المرحلة الأولى من البرنامج، جراء تداعيات الموجة البيعية المكثفة التى ضربت الأسواق الناشئة على البورصة المصرية.
وأطلقت الحكومة، فى مارس الماضى، المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة، بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.
وشمل برنامج الطروحات فى البداية 23 شركة، سواء من خلال طرح شركات جديدة، أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.

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