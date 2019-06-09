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فن
الأحد 09/يونيو/2019 - 06:52 م

سباق «الأضحى».. «الفيل الأزرق 2» فى المونتاج وحلمى يقترب من إنهاء «خيال مآتة»

سباق «الأضحى».. «الفيل
منار إبراهيم
dostor.org/2659212

يسابق عدد من الفنانين الزمن للانتهاء من تصوير مشاهدهم المتبقية فى أعمالهم السينمائية، المقرر عرضها فى سباق عيد الأضحى المقبل، وذلك لإتاحة وقت كاف لمرحلتى المونتاج والمكساج.

وأوشك الفنان أحمد حلمى على الانتهاء من تصوير كل مشاهد فيلمه السينمائى الجديد «خيال مآتة»، الذى استمر فى تصويره خلال شهر رمضان الماضى فى سرية تامة.

وكشف مصدر داخل فريق العمل، لـ«الدستور»، عن أنه لم يتبق سوى مشاهد قليلة قبل الانتهاء من جميع أحداث العمل، مشيرًا إلى أن التصوير يتم فى أماكن متفرقة بين شوارع القاهرة والإسكندرية.

وقال إن «حلمى» يُجسد شخصيتين الأولى شاب ثلاثينى، والثانية رجل كهل يبلغ ثمانين عامًا، مضيفًا أنه تمت الاستعانة بماكيير من أوروبا لتنفيذ الشخصيتين حرصًا على الدقة الشديدة.

ويقارن أحمد حلمى خلال العمل بين جيلى الستينيات والألفينات ويُبرز التطورات والتغيرات التى حدثت بسبب العوامل الزمنية والبشرية أيضًا.

ويجسد شخصية تدعى يكن فؤاد سنهور الذى يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره وهما عام 2019، والتى تبدأ بأحداث الفيلم ويظهر كرجل كهل عمره ثمانون عامًا ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر ثلاثين عامًا فى فترة 1968.

الفيلم بطولة: منة شلبى، وخالد الصاوى، وحسن حسنى، ولطفى لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعى.

ودخل فيلم «الفيل الأزرق2» مرحلتى المونتاج والمكساج بعدما انتهى أبطاله خلال الفترة الماضية من تصويره بالكامل، وذلك قبل حلول الشهر الكريم.

ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول وهو من بطولة: كريم عبدالعزيز، ونيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار كضيف شرف، ومن إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.

ودارت أحداث الجزء الأول حول الدكتور يحيى الذى يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل فى أحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية.

ويعمل «يحيى» فى القسم الذى يضم مرضى أكثر خطورة، ويقابل صديقًا قديمًا يُذكره بالماضى الذى طالما جاهد لينساه، وتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه أو ما تبقى منها.

من جهته، انتهى الفنان أحمد عز من تصوير الجزء الثانى من فيلم «ولاد رزق» بمشاركة كل من: عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، فيما بدأت الشركة المنتجة الدعاية الخاصة بالعمل، وطرحت البوستر الرسمى الخاص به ليخوض منافسة موسم عيد الأضحى.

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور 3 سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث حاول الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يُغير كل ذلك ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين بأبطال جدد انضموا للجزء الثانى أبرزهم باسم سمرة، وخالد الصاوى.
الفيلم من إخراج طارق العريان وبطولة كل من: كريم قاسم، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهينى.
بدوره، يستأنف الفنان أكرم حسنى تصوير فيلمه الجديد «الأوضة الضلمة الصغيرة» خلال أيام، ليخوض به السباق السينمائى بعدما حصل على إجازة طوال شهر رمضان الماضى.
يشارك فى بطولة الفيلم عدد من الفنانين أبرزهم لبلبة، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وإدوارد، وليلى عزالعرب، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج محمد سامى.

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