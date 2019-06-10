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تقارير ومتابعات
الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:07 ص

الأرصاد تُحذر: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم

الأرصاد تُحذر: ارتفاع
هاجر رضا
dostor.org/2659211

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الإثنين سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي بنسب تتراوح بين درجة ودرجتين، ويستمر هذا الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، لكنها لن تتجاوز 38 درجة مئوية، وتصل إلى 40 على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن إحساس المواطنين بالحرارة لا يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولكن بسبب زيادة نسب الرطوبة التي تصل إلى 80%، مما يزيد الإحساس بشدة الحرارة.

وأشار إلى أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة سيستمر على جنوب سيناء، ومحافظات الصعيد، وستتسبب في انخفاض الرؤية على الطريق، مطالبًا سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، مؤكدًا أن نشاط الرياح على باقي المناطق لن يؤثر على الأنشطة اليومية.

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