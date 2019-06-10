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الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:07 ص

قبل استلامها.. مواصفات الطائرة الأمريكية "بوينج ديمرلاينزر"

قبل استلامها.. مواصفات
إسلام أبو المجد
dostor.org/2659210

يغادر اليوم الإثنين، مطار القاهرة الدولي، وفد شركة مصر للطيران، متوجهًا إلى مدينة سياتل بأمريكا، حيث مصنع بوينج؛ لاستلام الطائرة الثالثة من صفقة الطائرات الـ 6 من طراز البوينج "B787-9 " المعروفة باسم "الديمرلاينزر".

ويضم الوفد عددًا من المهندسين والفنيين العاملين بالشركة للإطلاع على الطائرة وإجراء الاختبارات اللازمة لها قبل اعتمادها رسميًا ضمن أسطول الشركة.

ومن المقرّر أن تقوم الشركة بالدفع بالطرازات الجديدة على خطوط واشنطن والذى تم افتتاحه في يونيو الجاري ورحلات تورنتو بكندا وفرانكفورت بألمانيا، وشنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك، حيث إنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف.

وترصد"الدستور"، أبرز المعلومات عن طائرة "بوينج ديمرلاينزر":

- طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم، ويتراوح سعتها لما يعادل من 210 إلى 330 راكبا، وتم تصميمها بتكنولوجيا فائقة التطور، وتحتوى على محركات تم تطويرها بأحدث التقنيات من قبل شركتى جنرال إليكتريك ورولز، فقوة المحركات تسمح لها بأن تقطع مسافات بعيدة المدى ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف.

- يتسع طراز البوينج "B787-9" المعروف باسم الديمرلاينزر، إلى 309 مقاعد، وينقسم إلى 30 مقعدًا لدرجة رجال الأعمال و279 مقعدًا بالدرجة السياحية، مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.

- يبلغ معدل انضباط إقلاع الطائرة 99% على مستوى العالم، كما أنها الطائرة الأفضل فى توفير الوقود، حيث تم تطويرها لتصبح أقل فى استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية، وذلك يعود إلى أن المواد المركبة تدخل فى تركيبة الهيكل الأساسى لجسم الطائرة بنسبة 50% بما فى ذلك أجنحتها.

وتعتبر من أفضل الطائرات التجارية الحديثة التى تتميز بالرفاهية المطلقة، فقد استخدم فى صناعتها أحدث التقنيات التكنولوجية من أبرزها المقاعد التى تم تصميمها بعناية شديدة؛ لتوفر مزيدًا من الرفاهية والراحة للركاب، حيث يمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير، كما أنها تحتوى على تكييف متطور يتميز بالهدوء، حيث إنه يأخذ الهواء من الخارج وليس من المحركات، ويوجد أيضًا فى مقصورة الطائرة مرطبات هوائية تمنح الركاب مزيدًا من الراحة والانتعاش.

- تم تصميمها بحيث يمكن للمسافر أن يتحكم فى معدل سطوع النوافذ بكبسة زر واحدة، وتحتوى على تقنية تحد من مستوى الضوضاء بنسبة 60%، بسبب وجود الحواف المسننة فى غرفة المحركات، مما يؤدى إلى تقليل نسبة الضوضاء فى الطائرة من الداخل ومن الخارج، كما أن بها مساحات شاسعة لوضع أمتعة الضيوف فى الأرفف العليا، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تزويد الطائرة بكافة خدمات الاتصالات والانترنت اللازمة على متنها، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة السمعية والبصرية.

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