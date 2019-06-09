القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
فن
الأحد 09/يونيو/2019 - 07:49 م

مى سليم: «محمد حسين» يعتمد على كوميديا الموقف.. والتمثيل سحبنى من الغناء

مى سليم: «محمد حسين»
منار إبراهيم
dostor.org/2659209

قالت الفنانة مى سليم، التى تشارك فى سباق عيد الفطر السينمائى بفيلم «محمد حسين»، بطولة النجم محمد سعد، إن سيناريو العمل يعتمد على «كوميديا الموقف»، ويجمع بين الكوميديا الاجتماعية و«التراجيديا»، مشيرة إلى أنها تحرص فى أعمالها على الابتعاد عن التكرار واختيار الأدوار المؤثرة والمختلفة. وأضافت «مى»، فى حوارها مع «الدستور»، أن موسم عيد الفطر يشهد منافسة قوية وشرسة بين نجوم وعمالقة الفن، وتنوعًا ملحوظًا وتقدمًا فى شكل وموضوعات الأعمال المطروحة، معترفة بالابتعاد عن الغناء خلال الفترة الأخيرة بسبب انشغالها فى أعمالها السينمائية أو الدرامية.
■ بداية.. ما الذى جذبك للمشاركة فى فيلم «محمد حسين»؟
- السيناريو هو السبب الرئيسى لموافقتى على المشاركة فى الفيلم، فالمؤلف شريف عادل كتبه بطريقة احترافية تسرد الأحداث بشكل جذاب، وتجمع بين الكوميديا الاجتماعية «اللايت» و«التراجيديا»، وتعتمد على «كوميديا الموقف»، ويضم الفيلم كذلك نخبة من نجوم الكوميديا الذين سعدت كثيرًا بالتعاون معهم، وفريق عمل مميزًا على رأسه المخرج المتمكن محمد على.
■ ماذا عن طبيعة دورك فى الفيلم؟
- دائمًا أحرص على اختيار أدوار جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، وأحب التنوع والتغيير فى أعمالى الفنية، وهو ما وجدته فى دورى بالفيلم، الذى أجسد فيه شخصية مديرة فندق تقابل «محمد حسين» الذى يؤديه النجم محمد سعد، ويجمعها به العديد من المواقف الطريفة رغم كونها «جادة جدًا» فتقع فى غرامه، وذلك فى «مباراة تمثيلية» بين جميع الأبطال المشاركين فى العمل.
■ هل واجهت أى صعوبات أثناء التصوير؟
- لم أواجه أى صعوبات أثناء تصوير الفيلم بل كانت هناك أجواء من التشويق والمرح والضحك فى الكواليس، ويمكننى القول إن الضحك الهستيرى الذى أصابنى أكثر من مرة بسبب محمد سعد هو الصعوبة الوحيدة التى واجهتنى، لدرجة أننى كنت أطلب توقف التصوير حتى أهدأ.
واستمتعت كثيرًا فى كل المشاهد التى كنت أنتظرها بلهفة وحماس، وكان الوقت يمر سريعًا دون أن يشعر أى من فريق العمل بإجهاد أو إرهاق.
■ كيف وجدت تعاونك الأول مع النجم محمد سعد؟
- سعدت كثيرًا بالتعاون مع نجم كبير فى حجم محمد سعد، وأعتبر نفسى من معجبيه ومتابعيه بشدة، وكنت أتمنى التعاون معه فى عمل فنى لخفة ظله وشعبيته الكبيرة.
وجمعتنى به العديد من المواقف أثناء التصوير أثبتت أن حبى له فى محله، وأنه إنسان متواضع يحب الخير لغيره ولا يبخل فى تقديم المساعدة لمن حوله.
■ ما تقييمك للمنافسة السينمائية فى موسم عيد الفطر الجارى؟
- الموسم يشهد منافسة قوية وشرسة بين نجوم وعمالقة الفن، وتنوعًا ملحوظًا وتقدمًا فى شكل وموضوعات الأعمال المطروحة.
وأتوقع استمرار ما يمكن وصفه بـ«صراع الأقوياء» بين أفلام «كازابلانكا» و«حملة فرعون» و«الممر»، لما تحمله من مضمون «أكشن» تشويقى.
أما «محمد حسين» فمنافسه المباشر هو فيلم «سبع البرمبة» للفنان رامز جلال، فكلاهما ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية. وأتمنى التوفيق للجميع، وأن يفرض العمل الجيد نفسه فى نهاية الموسم.
■ هل حقق فيلمك السابق «قرمط بيتمرمط» النجاح المطلوب؟
- لا، لم يحقق النجاح الكبير الذى توقعناه له، وأرى أنه تعرض لـ«ظلم» من قبل شركات التوزيع التى تسببت فى عدم نجاحه، لكنى سعيدة جدًا بالتعاون الأول مع الفنان أحمد آدم فى هذا الفيلم، وهو فنان كوميدى رائع وشخص جميل، ويحرص دائمًا على تقديم أعمال فنية ذات رسائل هادفة، وأتمنى تكرار التعاون معه مرة أخرى.
■ ننتقل إلى الدراما.. ما سبب غيابك عن الماراثون الرمضانى هذا العام؟
- الأعمال التى عرضت على لم تكن مناسبة لى، ووجدت أنها لن تضيف لى شيئًا ولن أضيف لها أى شىء، ففضلت أخذ قسط من الراحة والحصول على «إجازة» من السباق الرمضانى، وذلك بعد أعوام عديدة متتالية شاركت فيها بأعمال فنية مختلفة.
■ متى تقدم مى سليم عملًا فنيًا من بطولتها المطلقة؟
- البطولة المطلقة لا تشغلنى إطلاقًا، وكل ما يثير اهتمامى هو تقديم عمل فنى مختلف ودور مؤثر يترك أثرًا طيبًا بين الجمهور، والأهم أن أكون على اقتناع تام به، كما أن البطولة الجماعية أراها أكثر نجاحًا، وهو ما أظهره تفوق المسلسلات التى تضم أكثر من نجم فى السنوات الأخيرة، خاصة أن المسلسل منها يحظى بالقاعدة الجماهيرية الواسعة التى يمتلكها كل نجم من المشاركين، ولذلك إذا عرضت علىَّ بطولة مطلقة مضمونها غير هادف وجيد سأرفضها.
■ ما المعايير التى تختارين على أساسها أعمالك الفنية؟
- أحرص على الابتعاد عن التكرار، وأدقق فى اختيار الأدوار المؤثرة والمختلفة، وأتجنب أن أقدم شخصية قدمتها من قبل وحققت نجاحًا كبيرًا، لذا قدمت مسلسلات اختلف كل منها تمامًا عن الآخر، وكذلك الحال فى السينما.
ومن الضرورى أن تكون الشخصية التى أجسدها هادفة تحمل رسالة ما، سواء كانت تتسم بالشر أو الطيبة والخير، كما أنى أفضل اختيار الأدوار المركبة والصعبة التى تحمل تفاصيل عديدة.
■ أيهما تفضلين: الغناء أم التمثيل؟
- أعشق كليهما، لكنى أعترف بأن التمثيل شغلنى عن الغناء وسحبنى منه فأصبحت مُقلة فى أعمالى الغنائية، خاصة أننى انشغلت لفترات طويلة فى التصوير، ومع ذلك أحرص على طرح أغنية «سينجل» كل فترة، لإثبات وجودى فى الساحة الغنائية وعدم الغياب عنها.
■ ما سبب غيابك عن طرح الألبومات الغنائية؟
- قلة شركات الإنتاج هى سبب غيابى عن طرح ألبوم غنائى كامل، لكنى أحرص- كما ذكرت- على طرح أغانٍ منفردة من كل حين لآخر، بالإضافة إلى إحياء العديد من الحفلات، وأستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، إن لم تكن فى موسم الصيف ستكون عقب انتهائه مباشرة.
■ هل أزعجك انفراد سعد بـ«البوستر»؟
- إطلاقًا، فمحمد سعد اعتاد طرح «بوستر» يظهر فيه وحده فى أى عمل سينمائى يقدمه، وهذا حقه، كما أن قصة الفيلم استدعت ظهوره بأكثر من وجه للدلالة على تعدد الشخصيات التى سيظهر بها خلال الأحداث، فضلًا عن وجود «بوستر» ثانٍ يجمع أبطال العمل جميعًا لإرضائهم.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»

منذ أقل من شهر

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)

منذ أقل من شهر

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)

منذ أقل من شهر

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهر

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»

منذ أقل من شهرين

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

الآن

مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بتوطين صناعة المركبات وزيادة المكون المحلي

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

"الأهلي" يتقدم بشكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة

مدبولي يناقش الخطة المستقبلية لمصر للطيران مع الفريق يونس المصري

ads
الأكثر قراءة

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

ألبومات الصور

أعمدة ديكورية لتزيين استاد الإسكندرية استعدادًا للبطولة الإفريقية

محافظ البحر الأحمر يتفقد الأعمال الإنشائية بالمدينة الصناعية الجديدة (صور)

تكريم 200 من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بكفر الشيخ

بالفيديو.. تشييع جثمان قسمت رشدي أباظة وغياب تام لنجوم الفن

رياضة

شكوك حول مشاركة روسيا في بطولة العالم لألعاب القوى

رئيس اتحاد الكرة الجزائري ينجو من اعتداءات خطيرة

أيمن أشرف: المنافسة فى المنتخب «شرسة».. وتحت أمر الجهاز فى أى مركز

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

الرئيس نيوز

وزير الآثار من البرلمان: "متحف التحرير مش هيموت"

النواب يطالبون الحكومة باستغلال "المحاجر والمواقف" لتطوير موارد المحافظات

من اللجنة إلى الكنترول.. رحلة تصحيح امتحان "اللغة العربية" للثانوية العامة

العقوبات الجديدة للممتنع عن أداء "النفقة" فى عيون النواب

"رياضة النواب" تناقش 4 طلبات إحاطة.. وتصدر 6 توصيات للحكومة

كشكول

مراجعة ليلة الامتحان في مادة الاقتصاد للثانوية العامة

بدء التدريب الصيفي لطلاب إعدادي هندسة الزقازيق ٣٠ يونيو الجاري

تصحيح ٣٠ ألف "بوكليت عربي".. و نموذج الإجابة النهائي خلال ساعات

" حجازى" يجتمع بمديرى الإدارات ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

دورات لإعداد المترجم المحترف في اللغة الإنجليزية بجامعة قناة السويس

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

ما الذي تشعر به عند تناول الموز على معدة خاوية؟

يوم الفزع.. صحيفة: «هوس يوم القيامة» دفع علماء لوضع خطط هروب من نهاية العالم

مبلغ خيالي لمنزل براد بيت وجنيفر أنيستون

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

مواد طبيعية لعلاج آلام الظهر من بينها زيت الزيتون والثوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎