مى سليم: «محمد حسين» يعتمد على كوميديا الموقف.. والتمثيل سحبنى من الغناء

قالت الفنانة مى سليم، التى تشارك فى سباق عيد الفطر السينمائى بفيلم «محمد حسين»، بطولة النجم محمد سعد، إن سيناريو العمل يعتمد على «كوميديا الموقف»، ويجمع بين الكوميديا الاجتماعية و«التراجيديا»، مشيرة إلى أنها تحرص فى أعمالها على الابتعاد عن التكرار واختيار الأدوار المؤثرة والمختلفة. وأضافت «مى»، فى حوارها مع «الدستور»، أن موسم عيد الفطر يشهد منافسة قوية وشرسة بين نجوم وعمالقة الفن، وتنوعًا ملحوظًا وتقدمًا فى شكل وموضوعات الأعمال المطروحة، معترفة بالابتعاد عن الغناء خلال الفترة الأخيرة بسبب انشغالها فى أعمالها السينمائية أو الدرامية.

■ بداية.. ما الذى جذبك للمشاركة فى فيلم «محمد حسين»؟

- السيناريو هو السبب الرئيسى لموافقتى على المشاركة فى الفيلم، فالمؤلف شريف عادل كتبه بطريقة احترافية تسرد الأحداث بشكل جذاب، وتجمع بين الكوميديا الاجتماعية «اللايت» و«التراجيديا»، وتعتمد على «كوميديا الموقف»، ويضم الفيلم كذلك نخبة من نجوم الكوميديا الذين سعدت كثيرًا بالتعاون معهم، وفريق عمل مميزًا على رأسه المخرج المتمكن محمد على.

■ ماذا عن طبيعة دورك فى الفيلم؟

- دائمًا أحرص على اختيار أدوار جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، وأحب التنوع والتغيير فى أعمالى الفنية، وهو ما وجدته فى دورى بالفيلم، الذى أجسد فيه شخصية مديرة فندق تقابل «محمد حسين» الذى يؤديه النجم محمد سعد، ويجمعها به العديد من المواقف الطريفة رغم كونها «جادة جدًا» فتقع فى غرامه، وذلك فى «مباراة تمثيلية» بين جميع الأبطال المشاركين فى العمل.

■ هل واجهت أى صعوبات أثناء التصوير؟

- لم أواجه أى صعوبات أثناء تصوير الفيلم بل كانت هناك أجواء من التشويق والمرح والضحك فى الكواليس، ويمكننى القول إن الضحك الهستيرى الذى أصابنى أكثر من مرة بسبب محمد سعد هو الصعوبة الوحيدة التى واجهتنى، لدرجة أننى كنت أطلب توقف التصوير حتى أهدأ.

واستمتعت كثيرًا فى كل المشاهد التى كنت أنتظرها بلهفة وحماس، وكان الوقت يمر سريعًا دون أن يشعر أى من فريق العمل بإجهاد أو إرهاق.

■ كيف وجدت تعاونك الأول مع النجم محمد سعد؟

- سعدت كثيرًا بالتعاون مع نجم كبير فى حجم محمد سعد، وأعتبر نفسى من معجبيه ومتابعيه بشدة، وكنت أتمنى التعاون معه فى عمل فنى لخفة ظله وشعبيته الكبيرة.

وجمعتنى به العديد من المواقف أثناء التصوير أثبتت أن حبى له فى محله، وأنه إنسان متواضع يحب الخير لغيره ولا يبخل فى تقديم المساعدة لمن حوله.

■ ما تقييمك للمنافسة السينمائية فى موسم عيد الفطر الجارى؟

- الموسم يشهد منافسة قوية وشرسة بين نجوم وعمالقة الفن، وتنوعًا ملحوظًا وتقدمًا فى شكل وموضوعات الأعمال المطروحة.

وأتوقع استمرار ما يمكن وصفه بـ«صراع الأقوياء» بين أفلام «كازابلانكا» و«حملة فرعون» و«الممر»، لما تحمله من مضمون «أكشن» تشويقى.

أما «محمد حسين» فمنافسه المباشر هو فيلم «سبع البرمبة» للفنان رامز جلال، فكلاهما ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية. وأتمنى التوفيق للجميع، وأن يفرض العمل الجيد نفسه فى نهاية الموسم.

■ هل حقق فيلمك السابق «قرمط بيتمرمط» النجاح المطلوب؟

- لا، لم يحقق النجاح الكبير الذى توقعناه له، وأرى أنه تعرض لـ«ظلم» من قبل شركات التوزيع التى تسببت فى عدم نجاحه، لكنى سعيدة جدًا بالتعاون الأول مع الفنان أحمد آدم فى هذا الفيلم، وهو فنان كوميدى رائع وشخص جميل، ويحرص دائمًا على تقديم أعمال فنية ذات رسائل هادفة، وأتمنى تكرار التعاون معه مرة أخرى.

■ ننتقل إلى الدراما.. ما سبب غيابك عن الماراثون الرمضانى هذا العام؟

- الأعمال التى عرضت على لم تكن مناسبة لى، ووجدت أنها لن تضيف لى شيئًا ولن أضيف لها أى شىء، ففضلت أخذ قسط من الراحة والحصول على «إجازة» من السباق الرمضانى، وذلك بعد أعوام عديدة متتالية شاركت فيها بأعمال فنية مختلفة.

■ متى تقدم مى سليم عملًا فنيًا من بطولتها المطلقة؟

- البطولة المطلقة لا تشغلنى إطلاقًا، وكل ما يثير اهتمامى هو تقديم عمل فنى مختلف ودور مؤثر يترك أثرًا طيبًا بين الجمهور، والأهم أن أكون على اقتناع تام به، كما أن البطولة الجماعية أراها أكثر نجاحًا، وهو ما أظهره تفوق المسلسلات التى تضم أكثر من نجم فى السنوات الأخيرة، خاصة أن المسلسل منها يحظى بالقاعدة الجماهيرية الواسعة التى يمتلكها كل نجم من المشاركين، ولذلك إذا عرضت علىَّ بطولة مطلقة مضمونها غير هادف وجيد سأرفضها.

■ ما المعايير التى تختارين على أساسها أعمالك الفنية؟

- أحرص على الابتعاد عن التكرار، وأدقق فى اختيار الأدوار المؤثرة والمختلفة، وأتجنب أن أقدم شخصية قدمتها من قبل وحققت نجاحًا كبيرًا، لذا قدمت مسلسلات اختلف كل منها تمامًا عن الآخر، وكذلك الحال فى السينما.

ومن الضرورى أن تكون الشخصية التى أجسدها هادفة تحمل رسالة ما، سواء كانت تتسم بالشر أو الطيبة والخير، كما أنى أفضل اختيار الأدوار المركبة والصعبة التى تحمل تفاصيل عديدة.

■ أيهما تفضلين: الغناء أم التمثيل؟

- أعشق كليهما، لكنى أعترف بأن التمثيل شغلنى عن الغناء وسحبنى منه فأصبحت مُقلة فى أعمالى الغنائية، خاصة أننى انشغلت لفترات طويلة فى التصوير، ومع ذلك أحرص على طرح أغنية «سينجل» كل فترة، لإثبات وجودى فى الساحة الغنائية وعدم الغياب عنها.

■ ما سبب غيابك عن طرح الألبومات الغنائية؟

- قلة شركات الإنتاج هى سبب غيابى عن طرح ألبوم غنائى كامل، لكنى أحرص- كما ذكرت- على طرح أغانٍ منفردة من كل حين لآخر، بالإضافة إلى إحياء العديد من الحفلات، وأستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، إن لم تكن فى موسم الصيف ستكون عقب انتهائه مباشرة.

■ هل أزعجك انفراد سعد بـ«البوستر»؟

- إطلاقًا، فمحمد سعد اعتاد طرح «بوستر» يظهر فيه وحده فى أى عمل سينمائى يقدمه، وهذا حقه، كما أن قصة الفيلم استدعت ظهوره بأكثر من وجه للدلالة على تعدد الشخصيات التى سيظهر بها خلال الأحداث، فضلًا عن وجود «بوستر» ثانٍ يجمع أبطال العمل جميعًا لإرضائهم.