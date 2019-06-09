افتتاح أعمال دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

افتتحت اليوم، الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لعدد 30 متدربًا متميز من المدربين المعتمدين لدى الوزارة من ممثلي وزارات "التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الكنيسة، الشباب والرياضة، هيئة قصور الثقافة، التربية والتعليم"، وذلك في الفترة من 962019 وحتى 1162019، بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة؛ للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظات مصر الأكثر تصديرًا لها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الجهة المسند اليها تنفيذ البرنامج التدريبي.



ومن جانبها، قالت الوزيرة نبيلة مكرم، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على خلق مزيد من المحاور التي تتطلب العمل عليها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها، لذا فقد تبنت الوزارة برنامجا يهدف إلى اعتماد مدربين في هذا المجال بهدف خلق فرصة أكبر لتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظات جمهورية مصر العربية، بدءًا بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها، بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وكذلك التعريف بسبل الهجرة الآمنة.



وأكدت وزيرة الهجرة أن هذه الدورة تأتي فى ضوء المهام المنوطة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والبدائل الإيجابية.



وأشارت "مكرم" إلى أن إعلان الرئيس بأن عام 2016 هو عام التخلص من الهجرة غير شرعية، تتطلب من بذل مزيد من الجهد للحفاظ على هذا النجاح، مضيفة أنها اتفقت مع مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بأن يتم عقد اجتماع مع المتدربين بعد مرور شهر، لمناقشة ما تم التوصل إليه مع الشباب وما هي أفضل السبل التي تمكن الوزارة من مخاطبتهم وإقناعهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.



ومن جانبه، أوضح دكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها في مصر لتأهيل المدربين، لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي مكنت الوزارة من معرفة الدوافع والأسباب التي تدفع الشباب للمخاطرة بحياته بأن يسلك الطريق غير القانوني، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت هذه الدورة في 12 محافظة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.



وأشار وائل فراج، مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، إلى أن الوزارة تمكنت حتى الآن من تدريب ٤٩٤ مدربًا معتمدًا، و30 مدربًا متميزًا من محافظات البحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية، والقاهرة، والجيزة، نجحوا في تدريب ٢٠٠٠ شاب، و٢٠٠٠ سيدة وقاصر، و٧٥ من ذوي القدرات الخاصة، و٧٥ شابًا من أبناء الكنيسة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.



فيما أعربت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير الجهاز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن سعادتها بهذا التعاون، موجهة الشكر لوزيرة الهجرة، ومؤكدة أن هذه الدورات التي تمت على مدار عاميين منحة المركز فرصة لمعرفة أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأسبابها ودوافعها بما ساعد في مواجهة الهجرة غير شرعية، إضافة للتوعية بسبل الهجرة الآمنة.



وفي ختام اليوم الأول، كرمت السفيرة نبيلة مكرم السادة مسئولي التنسيق من ممثلي الوزرات السابق الإشارة إليها، كحافز على ما يقدمونه من تذليل للصعاب في ترشيح مدربين لاعتمادهم ضمن برنامج اعتماد مدربين، أو تيسير خطوط سير السادة المدربين في محافظاتهم للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.