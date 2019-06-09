العقد المجاني يُجبر مانشستر يونايتد على بيع دي خيا

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع حارسه الإسباني دافيد دي خيا هذا الصيف.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مستعد لمنح دي خيا 20 مليون إسترليني، للرحيل عن "أولد ترافورد" في الميركاتو الصيفي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اليونايتد يريد فقط أن يكون العرض المقدم لضم دي خيا يبلغ من 60 إلى 75 مليون إسترليني.



وأفادت بأن إدارة الشياطين الحمر، تخشى أن يرحل دي خيا مجانًا في نهاية الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع اليونايتد.



ويدرك اليونايتد أن دي خيا يعلم أنه سيحصل على راتب ضخم إذا رحل عن "أولد ترافورد" في صفقة مجانية إلى باريس سان جيرمان.

