وزير خارجية الإمارات: حادث "الفجيرة" يشكل مصدر قلق على سلامة المنطقة

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، صباح اليوم الأحد، إن حادث "الفجيرة" يعد اعتداء على الإمارات والدول الأخرى وسلامة الملاحة.



وأوضح وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في أبوظبي نقلته قناة "العربية" الإخبارية - أن الاعتداء على ناقلات النفط يشكل مصدر قلق وتوتر، معربا عن ترحيب بلاده بانضمام دول للتحقيق في اعتداء ناقلات النفط.



من جانبه، شدد وزير الخارجية الألماني على أهمية استقرار منطقة الخليج العربي، داعيا إلى عدم تفويت فرصة اتفاقية "ستوكهولم" لحل الأزمة في اليمن.