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الأحد 09/يونيو/2019 - 05:57 م

صراع كبير بين فريقي مانشستر لضم صخرة إنجلترا

هاري ماجواير
هاري ماجواير
وكالات
dostor.org/2659190

بات الدولي الإنجليزي هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، هدفًا لقطبا مانشستر، اليونايتد والسيتي.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن ليستر سيتي سيطلب في ماجواير ما يقرب من 80 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي بالنسبة للمدافعين.

ويحتاج بيب جواردويلا المدير الفني لمانشستر سيتي، لمدافع جديد، يخلف فينسنت كومباني، الذي رحل عن صفوف السيتيزنس.

في الوقت ذاته يسعى أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، لتجديد دماء الفريق، وخصوصًا في الخط الخلفي، بعد الموسم الصعب الذي خرج منه اليونايتد خالي الوفاض، وبعيد عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ويبحث مسؤولو ليستر سيتي عن تسجيل رقم قياسي لسعر مدافعه الحالي، حيث دفع نادي ليفربول مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني إلى ساوثهامبتون مقابل فيرجيل فان ديك.

ورغم امتلاك مانشستر سيتي ميزانية ضخمة للتعاقدات، إلا أن جوارديولا لا يريد صرف هذا المبلغ في مدافع، خاصة وأنه سبق وضم رياض محرز أفضل لاعبي ليستر مقابل 60 مليون إسترليني فقط.

ويريد سولسكاير من نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، التركيز على اللاعبين الذين يتمتعون بإمكانية التطور.

ويعتبر ماجواير ضمن فئة اللاعبين المحليين الذين يمكنهم التحسن في يونايتد، ولا يمانع اللاعب في الانتقال ليونايتد، رغم رغبته في اللعب في أعلى مستوى ممكن، ومشاركة مانشستر يونايتد في اليوروبا ليج.

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