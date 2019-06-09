حارس الأهلي يُجري جراحة ناجحة في ألمانيا

خضع شريف إكرامي، حارس مرمى فريق الأهلي المصري، لجراحة ناجحة بألمانيا من أجل إزالة عظام زائدة في الركبة تسببت له في بعض الآلام خلال الفترة الماضية.



ومن المقرر أن يقضي إكرامي، المرحلة العلاجية الأولى بألمانيا، على أن يعود للقاهرة لاستكمال التأهيل لمدة 4 أسابيع يمكنه بعدها المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًا.



واستغل حارس الأهلي فترة توقف الدوري من أجل الخضوع للعملية الجراحية، من أجل الاستعداد للفترة المقبلة بشكل جيد خاصة وأن الإصابات عطلته كثيرا هذا الموسم.



وانضم محمد الشناوي حارس الأهلي الأول لمنتخب مصر الذي يستعد لخوض أمم أفريقيا 2019 مع الفراعنة، فيما أجرى إكرامي عملية جراحية.



ويتواجد الحارس الثالث علي لطفي مع الفريق الأحمر استعدادا لخوض فترة إعداد خلال فترة توقف الدوري.