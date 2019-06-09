وزير الداخلية التونسي يكذب ادعاءات الكاف حول النهائي الإفريقي

قال وزير الداخلية التونسي، هشام الفراتي، اليوم الأحد، إن تونس تملك خبرات واسعة في تنظيم التظاهرات الكبرى وتأمينها.



وجاءت هذه التصريحات، بعد أيام من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المثير للجدل، بإلغاء فوز الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا، وإعادة مباراة إياب النهائي خارج تونس، لأسباب أمنية.



وأوضح الفراتي في تصريحات للصحفيين، أثناء حضوره احتفالية رياضية "حسن التنظيم الأمني في تونس ليس وليد اليوم.. لدينا تجارب في هذا المجال عبر تأمين أقوى التظاهرات، يكفي الإشارة إلى الدورة الـ30 للقمة العربية الأخيرة".



وتقول السلطات التونسية إن المباراة لم تشهد خروقات، وإن الحكم وأعضاء الكاف وفريق الوداد المغربي، حظوا بتأمين من أعلى درجة.



وقال الوزير إن تونس "نظمت مقابلات رياضية كبرى، مثل مباراة الترجي والأهلي في نهائي رابطة أبطال إفريقيا العام الماضي، ورغم أهمية الرهان والمخاوف الأمنية الكبيرة التي سبقتها، إلا أن المواجهة مرت على أحسن ما يرام".



وأصدرت لجنة الطوارئ بالكاف، إثر اجتماع لها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في باريس، قرارا غير مسبوق، يقضي بإعادة المباراة في بلد محايد، ودعوة الترجي لإعادة الكأس والميداليات.