مدرب أستراليا للسيدات: لن أغير الأسلوب وسنركز على مباراة البرازيل

أكد آنتي ميليسيتش، المدير الفني للمنتخب الأسترالي لكرة القدم سيدات، أن فريقه لن يغير أسلوب لعبه رغم الهزيمة بنتيجة (2-1) على يد منتخب إيطاليا.



وتلقى منتخب أستراليا خسارة (2-1) اليوم الأحد، أمام نظيره الإيطالي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2019 للسيدات بفرنسا.



وقال ميليسيتش في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي "فيفا" "لن نغير أسلوب لعبنا. سنظل على طريقتنا التي تعتمد على بناء اللعب من خط الظهر".



وأضاف "أعتقد أن دفاعنا منح الفريق المنافس العديد من الفرص في منطقة دفاعنا التي كان يجب أن نسيطر عليها تماما".



وتابع ميليسيتش "من المزعج أن نخسر ولكننا سنظل على تماسكنا وسنركز على مباراتنا القادمة أمام المنتخب البرازيلي".



وأردف مدرب أستراليا "سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الأول وكنا الأكثر استحواذا على الكرة لكننا أهدرنا الفرص التي سنحت لنا".



وقالت ليزا دي فانا لاعبة المنتخب الأسترالي "كان علينا أن نواصل الأداء بالشكل القوي حتى آخر لحظة وأن نهز شباك المنافس بمزيد من الأهداف، لكن على أي حال، المباراة الأولى لا تحسم البطولة".