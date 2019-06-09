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الأحد 09/يونيو/2019 - 05:46 م

منتخب كوت ديفوار يعلن قائمته المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية

منتخب كوت ديفوار
أ ش أ
dostor.org/2659165

أعلن المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم إبراهيما كمارا، القائمة النهائية التي ستخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.
ويلعب منتخب "الأفيال" في المجموعة الرابعة بالبطولة القارية مع منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا ونامبيا.

وخرج من القائمة الأولية للمنتخب الإيفواري كل من سيسيه عبد الكريم حارس مرمى أسيك الإيفواري، وديوماندي إسماعيل لاعب وسط كان الفرنسي، وعبد الله بامبا مدافع أنجيه الفرنسي بسبب الإصابة، إلى جانب يوهان بولي مهاجم سينت ترويدين البلجيكي، وسيمون ديلي مدافع سلافيا براج التشيكي لأسباب فنية.
وضمت القائمة النهائية 23 لاعبًا وفقًا لاختيارات الجهاز الفني وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: سيلفيان جبوهوو (مازيمبي الكونغولي)، تابي إرا إليزير (سان بيدرو الإيفواري)، سانجاري بادرا علي (فري ستيت ستارز الجنوب إفريقي).

خط الدفاع: سيرج أورييه (توتنهام الإنجليزي)، مامادو باكايوكو (ريد ستار الفرنسي)، وونلو كوليبالي (أسيك الإيفواري)، تراوري إسماعيل (أنجيه الفرنسي)، ويلفريد كانون (أدو دن هاج الهولندي)، الشيخ كومارا (الوداد البيضاوي المغربي)، سليماني دومبيا (رين الفرنسي).

خط الوسط: فرانك كيسي (ميلان الإيطالي)، سيري دي (نيوشاتل السويسري)، جيان فيليب جبامين (ماينز الألماني)، جان ميشيل سيري (فولهام الإنجليزي)، فيكتوريان أنجبان (ميتز الفرنسي)، سانجاري إبراهيم (تولوز الفرنسي).

خط الهجوم: جوناثان كودجيا (أستون فيلا الإنجليزي)، ويلفريد بوني (العربي القطري)، ماكسويل كورنيه (ليون الفرنسي)، أسالي روجيه (يانج بويز السويسري)، نيكولاس بيبي (ليل الفرنسي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي)، ماكس جراديل (تولوز الفرنسي).

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