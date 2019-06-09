اندلاع حريق ضخم فى أحد المباني السكنية شرقى لندن

اندلع حريق ضخم، اليوم الأحد، في مجموعة من الشقق الفاخرة شرق العاصمة البريطانية لندن، وسط جهود مضنية من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.



وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية، أنه تم استدعاء 15 عربة إطفاء و100 فرد من قوات الإطفاء للسيطرة على النيران التي وقعت قرب حدائق دي باس.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصور التي تم التقاطها للحادث تظهر النيران وهي تجتاح مجمع الشقق الجديد بالقرب من نهر التايمز عصر اليوم.



وأوضحت الصحيفة أنه يمكن رؤية الدخان الكثيف يتصاعد في الهواء بفعل الحريق مغطيا أجزاء كبيرة من العاصمة.



من جانبه أكدت إطفاء لندن أن الحريق اندلع بداية في الطابق السادس من المبنى وهم يكافحون الآن للسيطرة عليه.



فيما هرعت قوات الشرطة أيضا إلى مكان الحادث وأغلقت الطرق القريبة من الحريق.