مبلغ خيالي لمنزل براد بيت وجنيفر أنيستون

طرح منزل الزوجية الذي تعود ملكيته إلى براد بيت وجينفر أنيستون للبيع مقابل مبلغ خيالي وصل لـ56 مليون دولار.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الزوجان امتلكا المنزل بين عامي 2001 و2006، وقام براد بيت وجينفر أنيستون بشرائه بعد عام من زواجهما وبيعه في نهاية المطاف بعد 12 شهرا من طلاقهما.



واشترى الزوجان المنزل مقابل نحو 14 مليون دولار، لكن قيمته وصلت الآن إلى نحو 4 أضعاف هذا المبلغ.



​وانتشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فخامة المنزل الذي بني في 1934 من قبل فريدريك مارك، وبتصميم المهندس والاس نيف.



​وتبلغ مساحة المنزل 12 ألف قدم مربعة، ويضم 5 غرف نوم و12 حماما، ويعود التصميم الداخلي له إلى ما بعد الثلاثينيات من القرن الماضي، ويتميز بأرضيات رخامية في المطبخ وغرفة طعام ضخمة يمكن أن تستوعب 20 شخصا.



​ويوجد بالمنزل غرفة خاصة للسينما في الطابق السفلي، وتفتح غرفة المعيشة الضخمة على منطقة ترفيهية في الهواء الطلق مع مدفأة وحمام سباحة ضخم.



​وكثرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول ما إذا كان الممثل الأمريكي براد بيت سيعود إلى زوجته السابقة جينفر أنيستون وذلك بعد مضي 14 عاما على انفصالهما.



​وقام براد بيت بالتعليق على الموضوع عندما صادفه الصحفيون وهو عائد إلى سيارته تسلا وسألوه عن الشائعات، حيث جاوب ببساطة، يا إلهي، وجلس في سيارته.



