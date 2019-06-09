سيدة تضرم النيران في نفسها بالغربية

أشعلت سيدة النيران في نفسها، اليوم الأحد، داخل شقتها بمنطقة جامع الانتصار التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية، مما تسبب في إصابتها بحروق خطيرة.



تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى زفتى العام يفيد بوصول سيدة تدعى "أمل.م" مصابة بحروق، بادعاء أنها أشعلت النيران في نفسها داخل منزلها

بمنطقة جامع الانتصار التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية، وتم تقديم الإسعافات اللازمة، ووصلت نسبة الحروق إلى 90%، وتم إدخالها إلى قسم العناية المركزة، لتلقى العلاج اللازم.



وتحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار العرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، لمعرفة أسباب اضرام السيدة النيران في نفسها.

