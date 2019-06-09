رسميا.. "ميدو" مديرا فنيا لمصر المقاصة

أعلن نادي مصر للمقاصة، اليوم الأحد، رسميا، التعاقد مع أحمد حسام "ميدو" لتدريب الفريق في الموسم المقبل، دون الإفصاح عن مدة وقيمة التعاقد.



وقال بيان رسمي صادر عن المقاصة، إن ميدو عقد اجتماعًا اليوم مع مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام، اتفق خلاله على كافة التفاصيل، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي غدا الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وسبق أن درب ميدو عدة أندية في الدوري المصري، على رأسها الزمالك والإسماعيلي، كما قاد الوحدة السعودي وعمل مستشارًا فنيًا لنادي ليرس البلجيكي.



ويحتل المقاصة المركز السادس ببطولة الدوري المصري، وقاد الفريق في الموسم الجاري طلعت يوسف، ثم استكمل الدوري بالمدرب المؤقت جمال عمر.



ومن المنتظر أن يضم الجهاز المعاون لميدو كل من عادل مصطفى مدرب عاما وأحمد حسام مدربا مساعدا ووليد هويدي مديرًا للكرة.