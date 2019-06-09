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الأحد 09/يونيو/2019 - 05:38 م

نجم الزمالك مهدد بالغياب في أمم أفريقيا 2019

نجم الزمالك مهدد
dostor.org/2659147

أصبح اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، مهددًا بالغياب عن بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "فوت إر دي سي" الكونغولي، فإن كاسونجو بجانب اللاعب جاكسون ميلوكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، لم يحصلا بعد على تأشيرة السفر إلى إسبانيا لعدم امتلاكهما تأشيرة الدخول للأراضي الأوروبية.

ويخوض منتخب الكونغو معسكره التدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية، ولم تنجح محاولات الجهاز الفني بقيادة فلوران إبينيجي في استخراج التأشيرة الإسبانية للاعبين رغم وعود وزير الرياضة في الكونغو بحل الأزمة.

وفي حالة عدم لحاق كاسونجو بمعسكر الكونغو فإن فرص لحاقه بأمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية في ظل عدم خوضه أي تدريبات أو مباريات ودية مع المنتخب الكونغولي.

ويلعب منتخب الكونغو في المجموعة الأولى بالبطولة القارية برفقة مصر وأوغندا وزيمبابوي.

وخاض كاسونجو لقاءين فقط مع منتخب الكونغو الديمقراطية الأول ودي ضد نيجيريا في مايو 2018 والثاني رسمي ضد الكونغو وسجل هدفًا في نوفمبر الماضي بتصفيات أمم أفريقيا.

ولعب كاسونجو في صفوف الزمالك المصري ورحل معارًا في يناير الماضي إلى الوحدة السعودي.

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