القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

مصر
الأحد 09/يونيو/2019 - 05:36 م

برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر السنوي للاتحاد المصري للمقاولين الأحد

السيسي
السيسي
dostor.org/2659144

تنطلق، الأحد المقبل، فعاليات المؤتمر السنوى للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فى دورته الثالثة "بناة مصر"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.


ويبحث الملتقى أليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والإنشائية فى القارة الإفريقية، وسبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها، وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائى كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة فى دول القارة.

ويطرح المشاركون فى الملتقى رؤية مصرية شاملة تتلائم مع التوسع الضخم فى حجم الأعمال المطروحة فى القارة السمراء بما يتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التمويلية وقطاع المقاولات من جهة والحكومات والقطاع الخاص من جهة آخرى، بما يدعم أطر التنمية المستدامة وتحقيق استقرار أكبر للسياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الفكر التشاركى فى إيجاد التمويل اللازم لعمليات التنمية والإصلاح الاقتصادى للدول الإفريقية.

وأوضح تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، أن القارة الإفريقية تحتاج سنويًا استثمار ما بين 130-150 مليار دولار، لمواجهة احتياجاتها من تطوير البنية التحتية، غير أنها لديها معدلات عجز ما بين 68-108 مليار دولار، حيث يصل معدل الإنفاق على تطوير البنية التحتية حوالى 2% من الناتج القومى الإجمالى فى عدد من دول القارة.

ويولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، اهتمامًا كبيرًا لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمى بين دول القارة الإفريقية باعتباره أحد سُبل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 التى تمثل طموحات دول القارة، لاسيما فى مشروعات تطوير البنية التحتية "القارية" بإعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستفادة من المقومات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة فى اقتصادياتها ومستوى معيشة المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص فى مشروعات التشييد والبناء، باعتبارها إحدى الركائز التى تعتمد عليها الدول فى تسهيل تنفيذ وتنمية المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى الدور التشريعى والتنظيمى الذى يمكن أن تلعبه القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية فى دعم تصدير المقاولات والعقارات المصرية، إلى جانب مناقشة المبادرات التى يمكن أن يطلقها البنك المركزى لذلك، وآليات التمويل المبتكرة التى يمكن أن تفُعلها هيئة الرقابة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط وتقوية سوق التشييد والبناء وتوفير السيولة اللازمة لضمان قدرته على التوسع خارجيًا مع استعراض دور قطاع التأمين فى تغطية المخاطر التى تواجه عمل الشركات المصرية فى الخارج فى ظل إمتلاك شركات المقاولات العديد من الفرص الواعدة لإقتناص العديد من المشروعات الانشائية والتنموية بالقارة الإفريقية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا

منذ يوم

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

منذ اسبوع

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ اسبوع

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ أقل من شهر

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ أقل من شهر

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

الآن

وزيرة التضامن تنفي وضع حد أقصى للزيادة في المعاشات

براتب يصل 4000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر 300 فرصة عمل

الاحتلال: انتهاء أزمة السفينة التركية على حدود حيفا.. واعتقال أحد ركابها

الصين تحظر موقعي "واشنطن بوست" و"الجارديان"

ads
الأكثر قراءة

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

ألبومات الصور

محافظ البحر الأحمر يتفقد الأعمال الإنشائية بالمدينة الصناعية الجديدة (صور)

تكريم 200 من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بكفر الشيخ

بالفيديو.. تشييع جثمان قسمت رشدي أباظة وغياب تام لنجوم الفن

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

رياضة

العقد المجاني يُجبر مانشستر يونايتد على بيع دي خيا

صراع كبير بين فريقي مانشستر لضم صخرة إنجلترا

حارس الأهلي يُجري جراحة ناجحة في ألمانيا

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

الرئيس نيوز

انتحار طالبة ثانوي في المنيا بسبب "الامتحانات"

القضاء ينتصر للموظفين: "الموافقة الأمنية" ليست شرطا لقبول المعيّنين الجدد

بالصور.. أول أيام "العصيان المدني" في السودان

"هروب جماعي" لـ14 أسدا من حديقة في جنوب أفريقيا

طلب جديد من النائب العام لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

كشكول

" حجازى" يجتمع بمديرى الإدارات ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

دورات لإعداد المترجم المحترف في اللغة الإنجليزية بجامعة قناة السويس

انتحار طالبة بالمنيا خوفًا من امتحانات الثانوية العامة

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدرسة الصناعية لمياه الشرب بدمنهور

حظر تدريس المعلمين لأبنائهم في الفصول

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

مبلغ خيالي لمنزل براد بيت وجنيفر أنيستون

صيدلية السفر فعّالة لمواجهة المتاعب الصحية الطارئة

جراحات استبدال الركبة تحد من أمراض القلب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

مواد طبيعية لعلاج آلام الظهر من بينها زيت الزيتون والثوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎