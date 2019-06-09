منظمو بطولة فرنسا للتنس يطلبون من الموظفين ملء المقاعد الخالية

علمت "رويترز" أن منظمي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس طلبوا من الموظفين ملء المقاعد الخالية في مباراة قبل نهائي فردي الرجال ونهائي فردي السيدات أمس السبت وطالبوهم "بالتعقل" وخلع بطاقات التعريف الخاصة بهم.



وتكون المقاعد والأماكن الخاصة للمسؤولين والرعاة خالية في ملاعب رولان جاروس وقت طعام الغداء ويستمتع حاملو التذاكر بالضيافة بدلا من التنس.

ولم يكن الملعب ممتلئا عندما بدأت مباراة قبل نهائي فردي الرجال يوم الجمعة بين رفائيل نادال الحاصل على اللقب 11 مرة وروجر فيدرر صاحب 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وقال المنظمون اليوم الأحد إنهم يفكرون في نظام يتيح حجز التذاكر أكثر من المتاح مثلما يحدث في شركات الطيران والفنادق للتأكد من ملء جميع المقاعد.

ويوم السبت منح الاتحاد الفرنسي للتنس الموظفين فرصة مشاهدة المباريات من المقاعد الخالية.

وأضاف الاتحاد الفرنسي في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين اطلعت عليه رويترز "بسبب التغيير في مواعيد المباريات بالنسبة للغد الثامن من يونيو فإدارة البطولة تتشرف بالسماح لموظفي الاتحاد الفرنسي للتنس بدخول المقصورات الخاصة بدءا من الساعة 12 لحضور ختام مباراة قبل نهائي فردي الرجال وبداية نهائي فردي السيدات".

وتابع "يجب احترام اللوائح التالية وهي مع كل تغيير يجب الوقوف عند دخول الضيوف والحفاظ على العدد الأقصى المحدد داخل كل مقصورة وإفساح المجال عند وصول الضيوف. التعامل بتعقل وخلع بطاقات التعريف وعدم جلب الطعام. عدم إفشاء الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي".

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الاتحاد الفرنسي.