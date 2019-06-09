القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

رياضة
الأحد 09/يونيو/2019 - 04:36 م

منتخب مصر يواصل تدريباته في رابع أيام معسكر برج العرب

منتخب مصر يواصل تدريباته
أ ش أ
dostor.org/2659035

يواصل لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم البدنية داخل النادي الصحي بمقر اقامتهم المقام حاليًا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة محمد النني وجميع اللاعبين، استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية "مصر2019".

وأدى المنتخب تدريباته بجدية تامة لمدة ساعة في إطار إجراء القياسات التي يجريها مدرب الأحمال والطاقم الطبي في وجود جميع أفراد الجهاز الفني سعيا للارتقاء باللياقة البدنية والوصول لأعلي معدلاتها، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد.

ويخوض المنتخب وديتين خلال المعسكر أمام تنزانيا والتي ستُقام الخميس المقبل، ثم غينيا الأحد المقبل، على نفس الملعب باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ 4 أيام

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ 6 أيام

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

الآن

عبدالعال لـ"النواب": هيبتي من هيبتكم وأتسامح في أي أمر عدا التشريع

البرلمان يوافق على 5 قوانين من حيث المبدأ

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

"النواب" يقر تعديلات الهيئات القضائية.. والتصويت النهائي الثلاثاء

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

ألبومات الصور

بالفيديو.. تشييع جثمان قسمت رشدي أباظة وغياب تام لنجوم الفن

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

رياضة

"الأهلي" يتقدم بشكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة

منتخب مصر يواصل تدريباته في رابع أيام معسكر برج العرب

"صيف انتقالات ساخن" ينتظر ليفربول.. وكلوب حدد ما يريده

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

الرئيس نيوز

"النواب" يوافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات

"عندما تعد مصر تفي".. موقع أمريكي يسلط الضوء على علاقات مصر مع "الخليج"

العراق يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد

بالأرقام.. وزير المالية يكشف عن خطة خفض الدين أمام "مجموعة العشرين" باليابان

6 مليارات مكاسب البورصة بختام أولى جلساتها عقب العيد

كشكول

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدرسة الصناعية لمياه الشرب بدمنهور

حظر تدريس المعلمين لأبنائهم في الفصول

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية

الأزهر: 30 حالة غش في امتحان القرآن والحديث لطلاب الأدبي بالثانوية

نائبا رئيس جامعة الأزهر يتفقدان لجان امتحانات التربية الرياضية للبنات بالقليوبية

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

التمارين الهوائية تعزز جودة الحياة

بعد نجاح "صراع العروش".. "اسم الوردة" قريبًا على الشاشات

تلاميذ روس يبتكرون قفازا للتحكم بـ"الدرونات"

الصحة

مواد طبيعية لعلاج آلام الظهر من بينها زيت الزيتون والثوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎