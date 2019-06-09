محمود العسيلي وشارموفرز يلتقيان بجمهورهم على مسرح المنارة

يستعد المطرب محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، ويشاركه الحفل الفريق الغنائي الشهير شارموفرز ومغني الراب زاب ثروت.



ويقام الحفل الجمعة الموافق 14 يونيو، ويبدأ الدخول إلى المسرح بداية من الـ4 عصرًا، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين فئتين الأولى بقيمة 250 جنيها، والثانية بقيمة 500 جنيها.



ومن المقرر أن يقدم العسيلي مجموعة من أبرز الأغاني الخاصة به منها "رجع الهوى"، و"حلم بعيد"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"مش مضمون"، و"زي الأفلام"، و"ست الستات"، و"فرحة"، و"في حتة تانية" وغيرها من الأغاني.



وفي السياق نفسه، أحيا العسيلي، مؤخرًا حفل غنائي في خيمة "القصر" بإحدى الفنادق الكبرى، حيث تفاعل الجمهور معه بشكل كبير جدًا، خاصة أنه قدم خلال الفترة القليلة الماضية العديد من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير منها أغنية "تقدر تطير" والتي حققت ملايين المشاهدات عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.