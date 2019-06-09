مباحثات فلسطينية مصرية لتسيير رحلات الحج من غزة عبر القاهرة

أجرى عاصم سالم وزير النقل الفلسطيني، اليوم الأحد، مباحثات مع مصطفى الشحات السفير المصري لدى فلسطين، حول تسيير رحلات الحج من المحافظات الفلسطينية الجنوبية في قطاع غزة المحاصر، عبر القاهرة.



وشملت المناقشات، التي حضرها حسام ابو الرب وكيل وزارة الأوقاف الفلسطينية، سبل التسهيل على الفلسطينيين لأداء فريضة الحج، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



ووافقت مصر، في ديسمبر الماضي، على تسيير رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة المحاصر عبر القاهرة.



وأكد محمود الهباش مستشار الشئون الدينية للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، حينها، أن مصر وافقت على تسيير رحلات العمرة من القطاع إلى السعودية، موضحًا أن ذلك سيتم بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية الرسمية، ووزارة الأوقاف والشئون الدينية وسفارة فلسطين في القاهرة.