بعد نجاح "صراع العروش".. "اسم الوردة" قريبًا على الشاشات

تصل رواية الكاتب الإيطالي إمبرتو إيكو الأكثر مبيعًا، «اسم الوردة»، والتي تدور عن جرائم قتل وسط دير رهبان في القرون الوسطى، إلى الشاشة الصغيرة في الولايات المتحدة وألمانيا قريبًا، حيث من المتوقع أن تجذب جمهورًا واسعًا، لا سيما مع انتهاء الحلقة الأخيرة من سلسلة «صراع العروش»، حيث بإمكان الذين يعانون من أعراض نهاية هذا المسلسل الطويل الانتقال إلى اقتباس لرواية «اسم الوردة»، التي تتحدث بدورها عن ماض مظلم وعدائي.



ووفقًا لموقع صحيفة «دويتشه فيليه» الألمانية، تم تحويل الرواية إلى مسلسل قصير من ثماني حلقات، بمساهمة نجوم كبار كالممثل جون ترتورو، كما أضيفت في المسلسل الذي بلغت كلفة إنتاجه 26 مليون يورو شخصيات نسائية غير موجودة في الرواية أو نسخة الفيلم 1986.



ووفقًا لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» فإن الإنتاج المشترك الألماني- الإيطالي قد يكون واحدًا من المسلسلات الأكثر بروزًا في الأشهر الأخيرة.



الرواية الصادرة عام 1980 حققت نجاحًا باهرًا في وقتها، وقد ضمت قصة مشوقة عن جريمة ومفتشين في أجواء تاريخية، وأحجيات وألغاز، ووفرة من العلامات والرموز والإشارات الثقافية، والأهم كانت رواية آسرة حول تاريخ الكنيسة والحروب الدينية والتنوير.