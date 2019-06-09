القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منوعات
الأحد 09/يونيو/2019 - 04:24 م

بعد نجاح "صراع العروش".. "اسم الوردة" قريبًا على الشاشات

بعد نجاح صراع العروش..
وكالات
dostor.org/2659017

تصل رواية الكاتب الإيطالي إمبرتو إيكو الأكثر مبيعًا، «اسم الوردة»، والتي تدور عن جرائم قتل وسط دير رهبان في القرون الوسطى، إلى الشاشة الصغيرة في الولايات المتحدة وألمانيا قريبًا، حيث من المتوقع أن تجذب جمهورًا واسعًا، لا سيما مع انتهاء الحلقة الأخيرة من سلسلة «صراع العروش»، حيث بإمكان الذين يعانون من أعراض نهاية هذا المسلسل الطويل الانتقال إلى اقتباس لرواية «اسم الوردة»، التي تتحدث بدورها عن ماض مظلم وعدائي.

ووفقًا لموقع صحيفة «دويتشه فيليه» الألمانية، تم تحويل الرواية إلى مسلسل قصير من ثماني حلقات، بمساهمة نجوم كبار كالممثل جون ترتورو، كما أضيفت في المسلسل الذي بلغت كلفة إنتاجه 26 مليون يورو شخصيات نسائية غير موجودة في الرواية أو نسخة الفيلم 1986.

ووفقًا لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» فإن الإنتاج المشترك الألماني- الإيطالي قد يكون واحدًا من المسلسلات الأكثر بروزًا في الأشهر الأخيرة.

الرواية الصادرة عام 1980 حققت نجاحًا باهرًا في وقتها، وقد ضمت قصة مشوقة عن جريمة ومفتشين في أجواء تاريخية، وأحجيات وألغاز، ووفرة من العلامات والرموز والإشارات الثقافية، والأهم كانت رواية آسرة حول تاريخ الكنيسة والحروب الدينية والتنوير.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل

منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ أكثر من شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 5 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

الآن

عبدالعال لـ"النواب": هيبتي من هيبتكم وأتسامح في أي أمر عدا التشريع

البرلمان يوافق على 5 قوانين من حيث المبدأ

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

"النواب" يقر تعديلات الهيئات القضائية.. والتصويت النهائي الثلاثاء

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

ألبومات الصور

بالفيديو.. تشييع جثمان قسمت رشدي أباظة وغياب تام لنجوم الفن

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

رياضة

"الأهلي" يتقدم بشكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة

منتخب مصر يواصل تدريباته في رابع أيام معسكر برج العرب

"صيف انتقالات ساخن" ينتظر ليفربول.. وكلوب حدد ما يريده

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

الرئيس نيوز

"النواب" يوافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات

"عندما تعد مصر تفي".. موقع أمريكي يسلط الضوء على علاقات مصر مع "الخليج"

العراق يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد

بالأرقام.. وزير المالية يكشف عن خطة خفض الدين أمام "مجموعة العشرين" باليابان

6 مليارات مكاسب البورصة بختام أولى جلساتها عقب العيد

كشكول

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدرسة الصناعية لمياه الشرب بدمنهور

حظر تدريس المعلمين لأبنائهم في الفصول

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية

الأزهر: 30 حالة غش في امتحان القرآن والحديث لطلاب الأدبي بالثانوية

نائبا رئيس جامعة الأزهر يتفقدان لجان امتحانات التربية الرياضية للبنات بالقليوبية

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

التمارين الهوائية تعزز جودة الحياة

بعد نجاح "صراع العروش".. "اسم الوردة" قريبًا على الشاشات

تلاميذ روس يبتكرون قفازا للتحكم بـ"الدرونات"

الصحة

مواد طبيعية لعلاج آلام الظهر من بينها زيت الزيتون والثوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎