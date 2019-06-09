القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

عالم
الأحد 09/يونيو/2019 - 04:23 م

روسيا والصين توقعان عقد بناء محطة طاقة نووية بنفس تصميم المفاعل المصري

روسيا والصين توقعان
dostor.org/2659016

وقعت روسيا والصين، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينغ، عقد شامل لبناء وحدتي طاقة(3و4) في محطة "جودابو" الصينية للطاقة النووية وتزويدها بأحدث مفاعلات "VVER-1200" ذات التصميم الروسي.

يذكر أنه يتم تنفيذ 4 مفاعلات بنفس التصميم من مفاعلات الجيل الثالث المطور في مصر بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

محطة بالاكوفسكايا: تقع بالقرب من بلدة بالاكوفو، منطقة ساراتوف، على الضفة اليسرى من ساراتوف تتكون من أربعة وحدات تم بناؤها خلال 1985، 1987، 1988 و1993، وتعتبر هذه المحطة أكبر محطة للطاقة النووية في روسيا وتنتج كل عام أكثر من 30 مليار كيلووات فى الساعة من الكهرباء.

وأثناء حفل التوقيع، قال أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم": "نبدأ اليوم التنفيذ العملي لمشروع محطة جديدة للطاقة النووية بتصميم روسي في موقع جديد آخذين في الاعتبار العقد الذي تم توقيعه مسبقا لصالح محطة "تيانوان" النووية الصينية، حيث سيتعين علينا بناء أربع وحدات طاقة من الجيل الثالث المطور حتى عام 2028".

يذكر أنه قد تم توقيع عقد بناء وحدتي الطاقة رقم 7 و8 بمحطة "تيانوان" النووية، بإستخدام مفاعلات "VVER-1200" الروسية في مارس من هذا العام والتي من المقرر أن يتم تشغيلهما في عامي 2026 و2027 ووحدتي الطاقة رقم 3 و4 بمحطة "جوداباو" الصينية في 2027 و2028 على التوالي.

تمت صياغة العقود بما يتماشى مع الحزمة الإستراتيجية للاتفاقيات التي تحدد المجالات الرئيسية لتنمية التعاون بين دولتي روسيا والصين في قطاع الطاقة النووية خلال العقود القادمة.

تم توقيع حزمة الاتفاقيات الاستراتيجية في 8 يونيو 2018، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ يوم

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ 6 أيام

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ اسبوع

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ أقل من شهر

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الآن

عبدالعال لـ"النواب": هيبتي من هيبتكم وأتسامح في أي أمر عدا التشريع

البرلمان يوافق على 5 قوانين من حيث المبدأ

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

"النواب" يقر تعديلات الهيئات القضائية.. والتصويت النهائي الثلاثاء

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

ألبومات الصور

بالفيديو.. تشييع جثمان قسمت رشدي أباظة وغياب تام لنجوم الفن

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

رياضة

"الأهلي" يتقدم بشكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة

منتخب مصر يواصل تدريباته في رابع أيام معسكر برج العرب

"صيف انتقالات ساخن" ينتظر ليفربول.. وكلوب حدد ما يريده

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

الرئيس نيوز

"النواب" يوافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات

"عندما تعد مصر تفي".. موقع أمريكي يسلط الضوء على علاقات مصر مع "الخليج"

العراق يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد

بالأرقام.. وزير المالية يكشف عن خطة خفض الدين أمام "مجموعة العشرين" باليابان

6 مليارات مكاسب البورصة بختام أولى جلساتها عقب العيد

كشكول

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدرسة الصناعية لمياه الشرب بدمنهور

حظر تدريس المعلمين لأبنائهم في الفصول

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية

الأزهر: 30 حالة غش في امتحان القرآن والحديث لطلاب الأدبي بالثانوية

نائبا رئيس جامعة الأزهر يتفقدان لجان امتحانات التربية الرياضية للبنات بالقليوبية

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

التمارين الهوائية تعزز جودة الحياة

بعد نجاح "صراع العروش".. "اسم الوردة" قريبًا على الشاشات

تلاميذ روس يبتكرون قفازا للتحكم بـ"الدرونات"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

مواد طبيعية لعلاج آلام الظهر من بينها زيت الزيتون والثوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎