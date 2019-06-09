روسيا والصين توقعان عقد بناء محطة طاقة نووية بنفس تصميم المفاعل المصري

وقعت روسيا والصين، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينغ، عقد شامل لبناء وحدتي طاقة(3و4) في محطة "جودابو" الصينية للطاقة النووية وتزويدها بأحدث مفاعلات "VVER-1200" ذات التصميم الروسي.



يذكر أنه يتم تنفيذ 4 مفاعلات بنفس التصميم من مفاعلات الجيل الثالث المطور في مصر بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.



محطة بالاكوفسكايا: تقع بالقرب من بلدة بالاكوفو، منطقة ساراتوف، على الضفة اليسرى من ساراتوف تتكون من أربعة وحدات تم بناؤها خلال 1985، 1987، 1988 و1993، وتعتبر هذه المحطة أكبر محطة للطاقة النووية في روسيا وتنتج كل عام أكثر من 30 مليار كيلووات فى الساعة من الكهرباء.



وأثناء حفل التوقيع، قال أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم": "نبدأ اليوم التنفيذ العملي لمشروع محطة جديدة للطاقة النووية بتصميم روسي في موقع جديد آخذين في الاعتبار العقد الذي تم توقيعه مسبقا لصالح محطة "تيانوان" النووية الصينية، حيث سيتعين علينا بناء أربع وحدات طاقة من الجيل الثالث المطور حتى عام 2028".



يذكر أنه قد تم توقيع عقد بناء وحدتي الطاقة رقم 7 و8 بمحطة "تيانوان" النووية، بإستخدام مفاعلات "VVER-1200" الروسية في مارس من هذا العام والتي من المقرر أن يتم تشغيلهما في عامي 2026 و2027 ووحدتي الطاقة رقم 3 و4 بمحطة "جوداباو" الصينية في 2027 و2028 على التوالي.



تمت صياغة العقود بما يتماشى مع الحزمة الإستراتيجية للاتفاقيات التي تحدد المجالات الرئيسية لتنمية التعاون بين دولتي روسيا والصين في قطاع الطاقة النووية خلال العقود القادمة.



تم توقيع حزمة الاتفاقيات الاستراتيجية في 8 يونيو 2018، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين.