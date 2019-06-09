"الزراعة": نسعى لزيادة المعروض من الليمون

تواصل أسعار الليمون ارتفاعها في ظل مساعي من وزارة الزراعة لزيادة المعروض وطرح انتاج في السوق لخفض الأسعار.



وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الليمون نتيجة فترة فسيولوجية يمر بها الليمون خلال شهر يونيو، مع تصويم النبات من أجل زيادة الانتاج إلى جانب وحدة استهلاك مرتفعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، أدى إلى ارتفاع أسعار الليمون بجنون.



وقال "القرش" في تصريحات لـ"الدستور" إن الأسعار ستبدأ تنخفض خلال الفترة المقبلة مع قدوم المحصول الجديد، وفي ظل سعي وزارة الزراعة إلى زيادة المعروض من الليمون باعتبارها وزارة انتاج بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، ومراقبة وزارة التموين الأسواق.