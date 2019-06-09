ترامب: سننشر المزيد من التفاصيل بشأن اتفاق الهجرة مع المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن إدارته ستكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن اتفاقها مع المكسيك ونفى في الوقت ذاته تقريرا إخباريا تحدث عن عدم وجود التزامات كبيرة جديدة من جانب المكسيك لكبح تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى على الحدود الجنوبية.



وكتب ترامب على تويتر "المكسيك لم تكن متعاونة بشأن الحدود في أمور كانت تشغلنا... والآن لدي ثقة كاملة خاصة بعد التحدث مع رئيسهم بالأمس، أنهم سيكونون في غاية التعاون ويرغبون في إنجاز المهمة على النحو الصحيح".



وأضاف "المهم.. أنه تم الاتفاق على بعض الأمور التي لم تذكر في البيان الصحفي أمس، وتحديدا أمر ما، وسيتم إعلان هذا في الوقت المناسب".



وأُعلن الاتفاق يوم الجمعة بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام في واشنطن وأدى إلى تفادي فرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 5% على واردات كل السلع المكسيكية ابتداء من يوم الإثنين.



ونفى ترامب أيضا تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز قال إن الاتفاق يتألف من التزامات وافقت عليها المكسيك من قبل ووصفه بأنه "تقرير كاذب".



وقالت الصحيفة يوم الأحد نقلا عن مسؤولين من البلدين على إطلاع على المفاوضات إن مسألة توسيع البرنامج للسماح لطالبي اللجوء بالبقاء في المكسيك كان قد تم التوصل إليها في ديسمبر.



وأضافت الصحيفة أيضا أن المكسيك وافقت في مارس على نشر قوات الحرس الوطني عبر البلاد معطية أولوية للحدود الجنوبية.



وقال ترامب على تويتر" حاولنا التوصل لبعض من تلك الإجراءات الحدودية منذ فترة طويلة وكذلك حاولت الإدارات الأخرى ولكن لم نستطع تحقيقها، أو تحقيقها بشكل كامل، إلى أن وقعنا على الاتفاق مع المكسيك".