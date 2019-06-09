القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
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الأحد 09/يونيو/2019 - 04:18 م

السعودية تقود مكاسب الأسهم الخليجية بعد عطلة عيد الفطر

السعودية تقود مكاسب
dostor.org/2659010

قادت السعودية ودبي أسواق الأسهم الخليجية للصعود، اليوم الأحد، مع استئناف التداول بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، بدعم معنويات إيجابية في الأسواق العالمية، وتدفقات أجنبية متوقعة على سوق الرياض.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.2 بالمئة إلى 8699 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق له منذ التاسع من مايو.

وقال محمد فيصل بوتريك من الرياض المالية "السوق تنتعش بعد التصحيح الذي شهدته في الأسابيع القليلة الماضية.. وتستقي الاتجاه من الأسواق العالمية التي ارتفعت أثناء عطلة العيد".

وارتفعت أسواق الأسهم العالمية وهوت عائدات سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة بعد تباطؤ نمو الوظائف، مما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما كانت هناك أيضا تلميحات عن إحراز تقدم في المعارك التجارية لواشنطن.

وصعد سهم ‭‭ ‬‬مصرف الراجحي 3.2 بالمئة وسهم الاتصالات السعودية 3.4 بالمئة، بينما ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.9 بالمئة.

وفي أواخر الشهر الماضي، انضمت سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن يجلب ذلك تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات إلى سوق المملكة.

وتنطلق هذا الشهر شريحة ثالثة على مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بعد ضم أسهم سعودية على شريحتين في مارس وأبريل.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.2 بالمئة، مدعوما بمكاسب قوية لأسهم شركات العقارات. وقفز سهم داماك العقارية 9.3 بالمئة، بينما صعد سهم الاتحاد العقارية 4.3 بالمئة وزاد سهم إعمار العقارية ذو الثقل 0.7 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول 1.5 بالمئة، بدعم من مكاسب أسهم الشركات المالية. وصعد سهم بنك برقان 2.5 بالمئة بينما زاد سهم بيت التمويل الكويتي 1.3 بالمئة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 بالمئة.

وارتفع سهم جلوبال تليكوم 1.5 المئة بعدما أعلنت الشركة أنها أجلت اجتماعا للمساهمين لإتاحة مزيد من الوقت أمام المستثمرين لدراسة عرض الشراء إلزامي من فيون المساهم الرئيسي فيها.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.95 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة 1.2 بالمئة.

وقالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم إنها فرضت مزيدا من القيود على أنشطة بنك أبوظبي الأول في قطر.

وفي مارس، قالت الهيئة إنها ستمنع البنك من تقديم خدمات لعملاء جدد في الدوحة. وجاء الحظر وسط تحقيق في إدعاءات بتلاعب في العملة بعد تفجر الأزمة الخليجية.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة بفعل بيع لجني الأرباح بعد مكاسب قوية قبيل عطلة العيد. وانخفض سهم بنك قطر الوطني 1.1 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:
السعودية.. ارتفع المؤشر 2.2 بالمئة إلى 8699 نقطة.
أبوظبي.. هبط المؤشر 0.95 بالمئة إلى 4956 نقطة.
دبي.. صعد المؤشر 1.2 بالمئة إلى 2651 نقطة.
قطر.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10295 نقطة.
مصر.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 13911 نقطة.
البحرين.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 1446 نقطة.
سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3955 نقطة.
الكويت.. زاد المؤشر 1.5 بالمئة إلى 6372 نقطة.

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