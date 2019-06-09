براتب يصل 4000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر 300 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 300 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الجاهزة، إحدى شركات القطاع الخاص بالقليوبية، وذلك براتب يصل لـ4000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 100 بائع، وذلك براتب 1500 جنيه، و100 مدير فرع، على أن يكون لديه خبرة، وذلك براتب 4000 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 100 نائب مدير، على أن يكون لديه خبرة، وذلك براتب 4000 جنيه، وبشرط ألا يقل مؤهل المتقدم للوظيفة عن المتوسط، وألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة، وذلك من الجنسين.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وسكن للمغتربين، وبدل مواصلات.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01018692822، والتواصل مع المدير المسئول محمد عصام، ومحمد النحاس، أو التوجه لمقر الشركة في 62 شارع 15 مايو، محطة الفيلا، شبرا الخيمة، القليوبية.