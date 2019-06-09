الأنبا مارتيروس يهنئ الأساقفة الجدد بسيامتهم

هنأ الأنبا مارتيروس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكنائس شرق السكة الحديد بتقديم رسالة تهنئة للأساقفة الجدد الذين قاموا البابا تواضروس الثاني بسيامتهم اليوم.



وقال أسقف كنائس شرق السكة الحديد في رسالته " اتقدم بالتهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء أخميم وتهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا بولس أسقف شرق كندا وتهنئة للآباء الأحبار الجدد نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس ونيافة الأنبا إلاريون ونيافة الأنبا ثيؤفيلوس".



وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الإسكندرية المرقسية اليوم الأحد، قداس سيامات أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.



وكان قد اتفق غالبية أساقفة الكنيسة المجمع المقدس بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على جميع ترشيحات البابا تواضروس، للإيبارشيات الخالية، والتي أرسلها لهم لإبداء ملحوظاتهم بها منذ عدة أيام، ومنح البابا تواضروس، الأحد الماضي، مهلة 3 أيام انتهت الثلاثاء الماضي، لأساقفة المجمع المقدس لاستطلاع آرائهم حول الترشحيات الجديدة للأساقفة الذين سيتم سيامتهم.