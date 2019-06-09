بدء التشغيل التجريبى لصوامع الغلال الجديدة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء التشغيل التجريبي لصوامع الغلال بصان الحجر البحرية التابعة لمركز الحسينية والتي تكلفت 209 ملايين جنيه، والانتهاء من إنشاء 12 خلية على مساحة 15 فدانا بطاقة تخزينية قدرها 5 ألاف طن لكل خلية بإجمالي 60 ألف طن.



وأضاف المحافظ - في تصريح له اليوم - أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مزارعي مركز الحسينية والعديد من المراكز والمدن المجاورة، وتقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة.



ومن جانبه، أوضح علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بصوامع الغلال بصان الحجر البحرية بنسبة تنفيذ 98 % وفقا للجدول الزمنى المحدد، وأنه جارى أعمال التشغيل التجريبي للصوامع، تمهيدا لاستلامها والبدء في استقبال الأقماح وتخزينها بتلك الصوامع.