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الأحد 09/يونيو/2019 - 04:16 م

وزير يمني يدعو إلى التدخل العاجل لإنقاذ المتضررين من كوارث السيول

وزير يمني يدعو إلى
أ ش أ
dostor.org/2659002

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، اليوم الأحد، المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن، إلى التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات: عدن وأبين ولحج - جنوب البلاد - جراء الكوارث التي سببتها الأمطار والسيول.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن المسؤول اليمني مطالبته بسرعة إرسال فرق الطوارئ إلى تلك المحافظات، وإعداد الخطط الطارئة التي تستخدم المنظمات الدولية في مثل هذه الأوضاع، وتوفير المتطلبات الإغاثية والإيوائية والطبية لكافة المتضررين، والتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة.

كما وجّه السلطات المحلية في تلك المحافظات بالنزول الميداني إلى الأماكن المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات المتكاملة للسكان، وحصر أعداد الأسر، والأضرار التي لحقت بالممتلكات.

وأهاب الوزير اليمني بالمنظمات الإغاثية الخليجية الموجودة في العاصمة المؤقتة (عدن )، بالتنسيق مع السلطات المحلية في تلك المحافظات، وإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية، ومد المحتاجين بكافة الاحتياجات الإنسانية.

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